PIEDONE - Uno sbirro a Napoli: il trailer della seconda stagione su Sky Cinema

Il trailer ufficiale della seconda stagione di PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI è ora disponibile. Dal 23 novembre su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Il trailer ufficiale della seconda stagione di PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI è stato rilasciato insieme alla nuova locandina, anticipando il ritorno delle indagini tra le strade di una Napoli contemporanea e vibrante. Dal 23 novembre la serie sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW, per la gioia degli appassionati del genere poliziesco.

Salvatore Esposito, Silvia D'Amico e Fabio Balsamo tornano a interpretare rispettivamente l'ispettore Vincenzo Palmieri, la commissaria Sonia Ascarelli e l'ispettore Michele Noviello. La regia è nuovamente affidata ad Alessio Maria Federici, che firma tre nuovi film da 90 minuti ciascuno, rendendo questa stagione ancora più ricca di tensione e colpi di scena.

Mentre Palmieri si trova a fare i conti con le ombre di un passato mai risolto e a inseguire il boss Edoardo Iodice, interpretato da Luigi Iacuzio, la squadra di investigatori dovrà affrontare indagini sempre più complesse. Il rapporto tra Palmieri e Sonia Ascarelli sarà messo alla prova da tensioni interne, tra sospetti e sentimenti rimasti in sospeso. Gli ispettori Michele Noviello e Valentina Capezio, interpretata da Susy Del Giudice, portano equilibrio e leggerezza nella squadra.

A complicare la situazione è il vicequestore Enrico Ruotolo, figura enigmatica e poco trasparente affidata a Massimiliano Rossi, con cui la squadra dovrà collaborare nonostante i sospetti di tradimento. L'ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli sono ancora sulle tracce di Edoardo Iodice, un boss di Napoli che continua a sfuggire a loro e alla giustizia. A complicare le cose c'è il vicequestore Enrico Ruotolo, figura ingombrante e poco trasparente, con cui sono costretti a collaborare nonostante i sospetti di tradimento. Tra tensioni interne e piste da seguire, le indagini si svolgono sullo sfondo di una Napoli complessa, ma vivace, dove ogni strada racconta una storia. Al fianco di Sonia e Vincenzo ci sono gli ispettori Michele Noviello e Valentina Capezio, colleghi fidati che li aiutano a risolvere i vari casi e portano equilibrio e leggerezza nella squadra.

La serie, creata da Peppe Fiore, vede la scrittura di Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. La produzione coinvolge Sky Studios, Wildside - società del gruppo Fremantle - e Titanus Production, confermando la sinergia tra realtà italiane di grande prestigio.

PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI si conferma uno dei titoli più attesi dell'autunno televisivo, offrendo uno sguardo intenso sulla città di Napoli e su personaggi complessi, coinvolti in trame criminali e dinamiche umane appassionanti. L'appuntamento è quindi dal 23 novembre su Sky Cinema e in streaming su NOW, per seguire i nuovi casi e le verità ancora da scoprire della squadra di Palmieri.