Energia verde per i modelli ID: Volkswagen supporta 26 parchi solari ed eolici

Volkswagen si conferma pioniera nella transizione verso la mobilità sostenibile, sostenendo 26 progetti di energia verde in Europa, tra parchi solari ed eolici distribuiti in nove Paesi. Nel 2024, questi progetti hanno generato 1,1 terawattora di elettricità rinnovabile, coprendo il fabbisogno energetico di circa 300.000 famiglie e riducendo l’uso di energia “grigia” per alimentare la flotta ID. del marchio.

Dal 2021, Volkswagen ha immesso nella rete europea circa tre terawattora di energia verde, una quantità sufficiente per soddisfare il consumo annuo di 800.000 famiglie. Attraverso questo sforzo, il marchio sta accelerando la decarbonizzazione della mobilità, dimostrando che la sostenibilità non si limita alla produzione di veicoli elettrici, ma coinvolge anche l’intero ciclo di vita dei prodotti e l’approvvigionamento energetico.

Tra i progetti principali, spiccano il parco solare di Vila Real, in Portogallo, con oltre 60 GWh di elettricità all’anno, e il parco eolico di Djupdal, in Svezia, che produce più di 1.000 GWh di energia all’anno. Volkswagen supporta impianti in Paesi come Spagna, Finlandia, Italia e Polonia, garantendo contratti a lungo termine di dieci anni per certificare l’origine dell’energia rinnovabile.

Secondo le analisi del ciclo di vita condotte dal TÜV NORD CERT, una ID.4 Pro alimentata esclusivamente con energia verde riduce del 50% le emissioni di CO2 rispetto a un modello diesel comparabile, su una percorrenza di 200.000 chilometri. Questo traguardo è raggiunto già dopo circa 66.000 chilometri, evidenziando come la scelta di energia verde incida positivamente sull’impronta climatica.

Oltre alla produzione di energia, Volkswagen promuove soluzioni innovative per la ricarica. Dal 2024, in Germania, è disponibile la tariffa “Volkswagen Naturstrom Flex”, che consente agli utenti di beneficiare di fluttuazioni dei prezzi energetici e ridurre i costi di ricarica fino al 40%, grazie al nuovo sistema intelligente “Elli Charger”. Con oltre 750.000 punti di ricarica in Europa, inclusi i 4.000 punti HPC della rete IONITY alimentati da elettricità rinnovabile, Volkswagen offre un accesso diffuso a opzioni di ricarica sostenibile.