Esclusività e Stile: Le Nuove Porsche Taycan e Cayenne Black Edition

Dettagli neri lucidi, tecnologia avanzata e personalizzazione estrema: le nuove Porsche Taycan e Cayenne Black Edition alzano l’asticella nel segmento premium, unendo eleganza sportiva e dotazioni di serie ampliate.

Sulla Taycan Black Edition, il pacchetto Sport Design, i profili dei finestrini laterali e la scritta del modello sul posteriore sono rifiniti in nero lucido, così come gli specchietti retrovisori esterni, disponibili esclusivamente su questa versione. La fascia luminosa posteriore con logo Porsche nero illuminato è di serie, creando una firma visiva distintiva, mentre all’interno spiccano dettagli in alluminio spazzolato nero illuminati e un pacchetto portaoggetti integrato con design dedicato.

Un elemento tecnico distintivo della Taycan Black Edition è la Performance Battery Plus con capacità lorda di 105 kWh, che diventa di serie, incrementando prestazioni e autonomia. Nella berlina d’ingresso Taycan Black Edition da 408 CV, l’autonomia secondo il ciclo WLTP arriva a 668 km, con un aumento del 12% rispetto al modello standard, dimostrando come design e funzionalità possano coesistere senza compromessi.

Anche i modelli Cayenne Black Edition si distinguono grazie al pacchetto Sport Design e alle finiture in nero lucido che includono specchietti retrovisori, logo Porsche e denominazione del modello sul retro. All’interno, spiccano gli inserti in alluminio spazzolato nero che enfatizzano l’ambiente premium e sportivo.

Porsche ha inoltre ampliato la dotazione di serie per entrambe le Black Edition con Surround View con supporto attivo al parcheggio, assistente al cambio di corsia, cerchi da 21 pollici con coprimozzo con stemma Porsche a colori, fari LED Matrix HD oscurati (sulla Cayenne), luci di cortesia con logo Porsche a LED sulle porte e sedili Comfort anteriori elettrici a 14 vie con pacchetto Memory. Non manca l’impianto audio BOSE® Surround Sound System con Dolby Atmos (con Electric Sport Sound su Taycan) che trasforma ogni viaggio in un’esperienza immersiva, mentre la Taycan si distingue ulteriormente con un emblema esclusivo «Black Edition» sulla console centrale.

Non solo nero per i modelli Black Edition. Pur mantenendo un’identità estetica incentrata sul nero, le Taycan e Cayenne Black Edition possono essere configurate con tutte le tonalità della gamma Shades, come Nero Jet metallizzato, Grigio Vulcano metallizzato, Argento Dolomite metallizzato e Grigio Ghiaccio metallizzato per la Taycan, oppure Grigio Quarzite metallizzato, Grigio Vanadio metallizzato, Argento Dolomite metallizzato e Bianco Carrara metallizzato per la Cayenne. I clienti possono inoltre scegliere tra le categorie Legends, Dreams e Contrasts o accedere alle infinite possibilità di personalizzazione tramite il programma Paint to Sample, che consente di creare una Black Edition davvero unica.

Anche gli interni possono essere configurati secondo le preferenze personali, con opzioni che includono pelle Grigio Ardesia o varianti bicolore, per un’abitabilità raffinata e coerente con lo stile Porsche.

Per chi desidera un tocco di esclusività ulteriore, il pacchetto Black Edition ampliato offre la scritta “Black Edition” sulle porte anteriori, listelli sottoporta illuminati e un set di chiavi con custodia dedicata.

Grazie al programma di personalizzazione Porsche, ogni Taycan o Cayenne Black Edition può diventare un pezzo unico. È possibile personalizzare chiavi e custodia, tappetini, cartella porta-documenti, coperchio del vano portaoggetti e battitacco, trasformando ogni dettaglio in un elemento distintivo del proprio stile.