Estafette, Goelette E Trafic: Renault fissa le regole dei veicoli commerciali elettrici

Renault ha svelato la sua nuova gamma di veicoli commerciali elettrici, che combina innovazione, design e versatilità per soddisfare le esigenze dei professionisti. Estafette, Goelette e Trafic sono i nomi scelti per tre furgoni molto diversi tra loro, ma accomunati da un DNA condiviso, frutto della collaborazione con Flexis, azienda fondata da Renault, Volvo Group e CMA CGM Group.

La nuova gamma 100% elettrica si distingue per una piattaforma skateboard innovativa, abbinata all’architettura SDV, che offre flessibilità e personalizzazione, riducendo i costi di gestione e garantendo prestazioni elevate. Questi veicoli rappresentano un passo avanti significativo nella transizione verso una mobilità sostenibile, senza compromettere spazio e adattabilità.

Il Renault Trafic E-Tech Electric, giunto alla quarta generazione, mantiene la sua reputazione di furgone funzionale e moderno. Il suo design monovolume si caratterizza per proporzioni contemporanee, con un passo allungato e uno sbalzo anteriore ridotto che ne ottimizzano lo spazio interno. Alto meno di 1,90 metri, garantisce accesso ai parcheggi sotterranei. Il design anteriore evidenzia un carattere tecnologico con una fascia luminosa retroilluminata e un logo centrale che attira l’attenzione. Lateralmente, la linea di cintura dona dinamicità, mentre il posteriore presenta fari dal design 3D e protezioni nere che enfatizzano robustezza e solidità.

Il Renault Goelette E-Tech Electric rappresenta la versatilità per eccellenza. Ispirato al modello storico del marchio, è disponibile in tre varianti: telaio cabinato, con cassone e ribaltabile. La parte anteriore riprende il design del Trafic, mentre il posteriore è stato progettato per un’ampia personalizzazione, consentendo installazioni su misura per diverse attività professionali. I fari posteriori combinano estetica e funzionalità, mentre la pedana opzionale ne aumenta la praticità d’uso.

Il Renault Estafette E-Tech Electric è il mezzo ideale per la logistica urbana. Ispirato al celebre veicolo degli anni Sessanta, mantiene lo spirito iconico con un design rivisitato e soluzioni moderne. Con una lunghezza di 5,27 metri e un’altezza di 2,60 metri, offre un’ergonomia ottimale per chi lavora nel vano di carico. Il parabrezza panoramico assicura visibilità e sicurezza, mentre la firma luminosa distintiva sul frontale sottolinea la sua identità tecnologica. Le porte scorrevoli laterali a scomparsa e la pedana posteriore in acciaio inox migliorano accessibilità e praticità, mentre le protezioni nere sulla carrozzeria ne rafforzano la robustezza.

Questa nuova gamma di veicoli elettrici sarà prodotta in Francia, nello stabilimento di Sandouville, e sarà disponibile dal 2026. Maggiori dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.