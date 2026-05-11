Nilox J6, la nuova e-bike pensata per muoversi in città con stile e praticità

Arriva la bella stagione e con essa cresce la voglia di vivere la città in modo più smart e sostenibile. Nilox presenta la sua nuova e-bike J6, progettata per offrire una soluzione di mobilità urbana pratica, affidabile e dal design deciso.



La Nilox J6 si distingue per un telaio a canna alta in acciaio e linee pulite che reinterpretano in chiave contemporanea un'estetica classica. La bicicletta, grazie alla finitura elegante e discreta, si adatta facilmente a diversi stili e contesti urbani, inserendosi con naturalezza nel ritmo quotidiano.



Le ruote da 28 pollici sono progettate per garantire una guida fluida e scorrevole su qualsiasi superficie cittadina, dal traffico alle piste ciclabili fino alle strade sconnesse o al pavé. Una forcella ammortizzata aiuta ad assorbire le irregolarità, aumentando il comfort su ogni percorso.



Cuore della J6 è un motore da 250W alimentato da una batteria al litio da 36V - 10 Ah, pensato per offrire una pedalata assistita progressiva e naturale anche sui tragitti più impegnativi. I cinque livelli di assistenza, regolabili tramite display LED, permettono di scegliere la spinta più adatta alle proprie esigenze, dal relax agli spostamenti più dinamici.



La praticità è un altro punto di forza della J6, che integra portapacchi posteriore, parafanghi, luci e freni a disco anteriori e posteriori. Tutti elementi che aumentano sicurezza e facilità d'uso anche nelle condizioni di traffico più intense.



La gamma city di Nilox si completa così con la J6, affiancandosi ai modelli J1 PRO, J2, J5 PRO e J7, per offrire una scelta sempre più ampia dedicata a chi desidera una mobilità urbana funzionale e integrata nella quotidianità.



Il prezzo consigliato è di 899,95 euro. Il debutto della nuova e-bike è accompagnato da un video: attraverso scene di vita autentica, racconta come la mobilità elettrica Nilox entri con spontaneità nelle abitudini dei protagonisti.



Il lancio della J6 consolida la posizione di Nilox nel segmento city, rafforzando una gamma pensata su misura per chi sceglie ogni giorno di vivere la città all'insegna della semplicità, della libertà e del divertimento.