Fujifilm CX3240F: la nuova stampante LED per una personalizzazione senza limiti

Fujifilm ha annunciato il lancio della CX3240F, una stampante a toner LED che punta a ridefinire gli standard della personalizzazione immediata nei punti vendita e negli studi fotografici. La nuova CX3240F si distingue per la tecnologia Toner LED Xerography, garanzia di immagini nitide e colori brillanti. Questa innovazione permette ai professionisti e agli operatori del settore di realizzare prodotti altamente personalizzabili con risultati di qualità superiore.



Uno dei punti di forza della CX3240F è la capacità di eseguire la stampa fronte-retro automatica e senza bordi, consentendo così una produzione più efficiente e creativa. La versatilità si riflette anche nella vasta gamma di supporti compatibili: dalla realizzazione di magneti personalizzati alle esclusive carte "Scallop" caratterizzate da bordi ondulati, la stampante si adatta a ogni esigenza creativa.



Il risultato di questa unione tra la potenza del digitale e il valore del prodotto fisico rappresenta una risposta chiara alla crescente domanda di personalizzazione immediata, sempre più richiesta sia dal mercato professionale sia dai clienti finali alla ricerca di soluzioni uniche.

La CX3240F si propone così come lo strumento ideale per chi ricerca l'efficienza operativa senza rinunciare alla qualità e all'originalità del risultato finito.