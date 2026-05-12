Jabra presenta PanaCast U30: la nuova soluzione BYOD per sale riunioni compatte

Jabra lancia PanaCast U30, una nuova barra video USB progettata per rivoluzionare la collaborazione nei piccoli spazi di lavoro e nelle sale riunioni fino a 6 persone. Il dispositivo, pensato per l'approccio BYOD (Bring Your Own Device), rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle aziende che puntano su meeting ibridi semplici da configurare ma performanti.



PanaCast U30 offre un sistema integrato di video grandangolare da 120°, audio professionale con sei microfoni e altoparlante, e una connettività plug-and-play tramite un solo cavo USB-C. In questo modo, ogni sala diventa pronta all'uso per riunioni di alta qualità senza interventi tecnici complessi.



La nuova soluzione di Jabra permette ai team di avviare velocemente le videoconferenze su tutte le principali piattaforme, come Microsoft Teams e Zoom. Ancora prima della connessione del dispositivo, il display della sala mostra sfondi preimpostati e istruzioni chiare per guidare l'utente, riducendo tempi morti e chiamate all'assistenza. I piccoli spazi riunioni sono il luogo in cui avvengono molte delle conversazioni più importanti, sottolinea Holger Reisinger, Senior Vice President Jabra Video Business Unit. Mentre i team cercano di supportare il lavoro ibrido, cresce l'esigenza di rendere queste aree pronte all'uso. Con Jabra PanaCast U30 offriamo una soluzione video intelligente e audio professionale in un sistema compatto e facile da implementare, che semplifica l'allestimento di ambienti contenuti per le riunioni in video.



Le tecnologie avanzate di inquadratura - come Intelligent Zoom, Virtual Director e Dynamic Composition - seguono i partecipanti per mantenerli sempre al centro della scena, adeguando la visuale in tempo reale a seconda di chi prende la parola. L'audio full-duplex garantisce che ogni intervento sia chiaro e nitido, anche negli ambienti più raccolti.



PanaCast U30 è pensata anche per agevolare i tecnici IT, grazie a opzioni avanzate di gestione e installazione veloce. Il dispositivo si adatta a diverse configurazioni di sala tramite montaggio a parete, supporto VESA o base da tavolo. Il packaging intelligente semplifica l'accesso alle componenti e la sistemazione dei cavi. La gestione remota tramite l'app Jabra Plus consente il monitoraggio, gli aggiornamenti software e il controllo sia via rete che USB, mantenendo la sicurezza dei dati e la flessibilità operativa.



Tra le sue principali caratteristiche, spiccano esperienza BYOD semplificata, video AI-based, audio immersivo, implementazione replicabile e gestione sicura su piattaforma MDEP. Gli utenti saranno accompagnati dalle istruzioni a schermo, mentre gli amministratori IT potranno mantenere il controllo anche offline.





