ASUS ROG Strix GS-BE7200: arriva in Italia il router gaming WiFi 7 per prestazioni estreme

ASUS Republic of Gamers ha presentato il nuovo ROG Strix GS-BE7200, un router gaming WiFi 7 dual-band progettato per garantire ai videogiocatori italiani una connessione veloce, stabile e intelligente.

Compatibile con il recente standard WiFi 7 (802.11be), il ROG Strix GS-BE7200 raggiunge un throughput complessivo fino a 7200 Mbps sfruttando la Multi-Link Operation (MLO), canali ultrawide da 160 MHz e modulazione 4K-QAM. Le prestazioni elevate favoriscono sessioni di gioco online ultra fluide, streaming a bassa latenza e trasferimenti dati rapidi anche sotto intenso carico di rete.

Il design interno integra sei antenne, tra cui una soluzione a 5 GHz con architettura 5T5R che potenzia la copertura: questo consente un miglioramento fino al 15% del throughput sulle lunghe distanze rispetto ai modelli tradizionali 4T4R. Il risultato si traduce in stabilità anche in case di grandi dimensioni, fornendo ai gamer professionisti una connessione affidabile in ogni stanza.

La tecnologia esclusiva ROG Gaming Network assicura priorità al traffico gaming e bassa latenza durante le sessioni competitive, grazie anche alle due porte LAN dedicate che favoriscono i dispositivi di gioco. In aggiunta, il router supporta AiMesh WiFi 7 e la funzione Smart Home Master, che consente di configurare facilmente reti separate per bambini, dispositivi IoT e VPN, migliorando sicurezza e gestione nella casa intelligente. Fino a 30 client VPN possono connettersi sfruttando protocolli avanzati come WireGuard, OpenVPN e IPSec. A protezione degli utenti, ASUS Network Security offre i servizi AiProtection e Safe Browsing per garantire massima sicurezza sulla rete.

Il ROG Strix GS-BE7200 monta 1 GB di RAM DDR4, processori di ultima generazione e quattro porte LAN e una WAN da 2.5G. Non dispone di porte USB, mentre il peso è di 750 grammi e le dimensioni compatte permettono un facile posizionamento in qualsiasi ambiente domestico.

Il router è già disponibile in Italia al prezzo suggerito di 199,90 euro presso rivenditori autorizzati. Una soluzione pensata per chi cerca prestazioni di alto livello, funzionalità di gestione avanzata e la sicurezza oggi imprescindibile nelle case connesse.