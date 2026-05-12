Mercedes-Benz Mind Talks 2026: dialogo e innovazione digitale per la community della Stella

Mercedes-Benz rilancia il dialogo con clienti e appassionati attraverso la seconda stagione dei Mind Talks, il format digitale che punta ad approfondire i temi più attuali legati all’innovazione, alla tecnologia e ai cambiamenti sociali. Un progetto nato per creare una relazione sempre più diretta con la community della Stella, trasformando ogni incontro in un momento di confronto autentico e partecipativo.

La nuova stagione dei Mercedes-Benz Mind Talks si propone come uno spazio di ascolto e condivisione capace di intrecciare contenuti, esperienze e relazioni. L’obiettivo è quello di offrire un punto di vista qualificato sui grandi temi che stanno ridefinendo il presente e il futuro, dall’evoluzione dell’informazione all’impatto dell’Intelligenza Artificiale, passando per i nuovi equilibri geopolitici e il delicato rapporto tra tecnologia e fiducia.

Il progetto conferma la volontà di Mercedes-Benz Italia di costruire una piattaforma culturale in grado di alimentare una vera community, mettendo in connessione persone, idee e competenze attorno ai valori del marchio. Gli appuntamenti sono concepiti come esperienze digitali interattive, dove il pubblico può partecipare attivamente attraverso domande, riflessioni e contributi condivisi tramite una piattaforma dedicata.

A guidare gli incontri sarà Federico Quaranta, volto noto della televisione e della radio italiana, che accompagnerà il dialogo tra ospiti e partecipanti valorizzando il confronto diretto e l’interazione con il pubblico.

La seconda stagione dei Mind Talks affronta temi di grande attualità con ospiti autorevoli del panorama italiano. Il primo appuntamento del 12 maggio vedrà protagonista Tommaso Cerno con un focus sulla continua evoluzione della notizia e sul modo in cui l’informazione si trasforma nell’era digitale. Il 9 giugno sarà invece la volta di Giuseppe Stigliano, che approfondirà il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella Customer Journey e il suo impatto sulle relazioni tra aziende e consumatori.

Il 23 giugno spazio alla geopolitica e ai nuovi scenari internazionali con Giada Messetti, che analizzerà il crescente peso dell’Oriente nello scenario globale contemporaneo. A chiudere il ciclo, il 29 settembre, sarà Riccardo Luna con un incontro dedicato al “paradosso digitale”, tema sempre più centrale nel dibattito pubblico tra innovazione tecnologica e necessità di fiducia.

Uno degli aspetti distintivi del progetto è la possibilità di continuare a fruire dei contenuti anche dopo la diretta. Tutti gli incontri vengono infatti trasformati in podcast e resi disponibili sulle principali piattaforme streaming, permettendo alla community Mercedes-Benz di seguire e approfondire i diversi temi in qualsiasi momento.