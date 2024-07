Estate nei parchi acquatici: a Legoland Water Park arriva la popolare mascotte Lego Shark

La stagione estiva è ormai ben avviata e, archiviato il maltempo iniziale, le famiglie in cerca di una pausa rinfrescante e di relax possono trovare la loro oasi all’interno del LEGOLAND Water Park Gardaland. Si tratta del primo parco acquatico a tema LEGO in Europa e si conferma come una meta imperdibile per un’esperienza straordinaria che combina creatività, apprendimento e divertimento.

Gli ospiti sono accolti da una nuova mascotte iconica, il LEGO Shark, una minifigure LEGO con la quale scattare foto ricordo davanti all’imponente portale d’ingresso: un’onda azzurra costruita con più di 400 mattoncini LEGO giganti. All’interno di una vasta area di circa 15.000 metri quadrati, i visitatori troveranno divertentissimi scivoli d’acqua, attrazioni interattive e numerose aree gioco in cui imparare e divertirsi in un ambiente totalmente LEGO.

Aperto fino al 15 settembre, LEGOLAND Water Park Gardaland offre un’esperienza unica per bambini e adulti, catturando l’immaginazione di tutti i visitatori. Qui è possibile tuffarsi nel mondo dell’immaginazione e della creatività, vivendo emozioni uniche e indimenticabili.