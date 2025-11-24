Euro NCAP 2025: sicurezza da record, 18 modelli ottengono le cinque stelle

La nona serie di crash test Euro NCAP del 2025 conferma la crescente attenzione dei costruttori automobilistici verso la sicurezza. Ben 23 nuovi modelli sono stati messi alla prova quest’anno: si tratta del ciclo di test più numeroso mai registrato dall’organismo europeo. Tra SUV elettrici, coupé di lusso e vetture familiari, 18 modelli hanno conquistato le cinque stelle, mentre solo cinque si sono fermati a quattro.

Le automobili vengono esaminate in base a quattro parametri principali: la protezione degli adulti e dei bambini in caso di impatto, la tutela degli altri utenti della strada, inclusi pedoni e ciclisti, e l’efficacia delle tecnologie di assistenza alla guida. I risultati di questa sessione hanno confermato una tendenza ormai consolidata: la categoria “Protezione Passeggero Adulto” continua a registrare punteggi elevati. Ben nove veicoli hanno ottenuto un risultato pari o superiore al 90%, un segnale che testimonia i progressi nel design strutturale e nei sistemi di sicurezza passiva.

In cima alla classifica si collocano Leapmotor B10, Mercedes-Benz CLE Coupé e Hongqi EHS7, tutte con un punteggio del 93% e la valutazione massima di cinque stelle. Si tratta di modelli molto diversi tra loro – un SUV elettrico di medie dimensioni, una coupé di lusso e un altro SUV a emissioni zero – accomunati dall’eccellente capacità di proteggere gli occupanti e prevenire incidenti.

Tra i risultati di spicco emerge anche la Tesla Model Y, recentemente aggiornata, che ha ottenuto il 91% per la sicurezza degli adulti e il 93% per la protezione dei bambini. La valutazione complessiva resta quella più alta del test, con performance notevoli anche nei sistemi di assistenza alla guida.

Ottime le prestazioni della Volvo EX90, grande SUV del marchio svedese, che ha totalizzato il 92% per i passeggeri adulti, il 93% per i bambini e l’86% per le tecnologie di sicurezza attiva. Anche la Lucid Gravity e la MG MGS9 PHEV hanno ottenuto le cinque stelle con un punteggio dell’83% nella protezione degli adulti, mentre la Gravity ha brillato con un 93% nella protezione dei più piccoli.

Il costruttore cinese BYD conferma la sua crescita con il modello SEAL 6, che ha registrato un 92% nella protezione degli adulti e risultati molto positivi nella sicurezza assistita. Buone prove anche per CUPRA Formentor – la migliore tra le vetture del marchio spagnolo, con un 91% nella protezione degli adulti – e per la Volkswagen ID.3, che si distingue per l’87% nella protezione dei bambini.

Non tutte le auto, però, hanno raggiunto la vetta. La BMW Serie 2 Gran Coupé si è fermata a quattro stelle a causa del 78% nella categoria dedicata ai passeggeri adulti, mentre lo stesso risultato è stato assegnato alla Toyota Yaris Cross, alla Nissan Qashqai e ai multispazio Volkswagen Multivan e Caddy.

Il bilancio complessivo della campagna di test è comunque estremamente positivo. L’obiettivo di molti costruttori di raggiungere la valutazione massima si riflette non solo in punteggi sempre più alti, ma anche in un miglioramento costante delle caratteristiche di sicurezza attiva e passiva.

“È gratificante vedere le Case automobilistiche impegnarsi a raggiungere il massimo punteggio nei test Euro NCAP – ne traggono vantaggio, in primis, proprio i consumatori”.

Un dato che conferma quanto la sicurezza resti al centro dello sviluppo automobilistico: i progressi nei sistemi di protezione degli occupanti e nelle tecnologie di assistenza alla guida non solo salvano vite, ma ridefiniscono i parametri con cui sarà giudicata l’auto del futuro.