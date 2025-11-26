Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Evoluzione Audi: più dinamismo, sicurezza e comfort con il model year 2026 dei modelli PPE e PPC

Published

Audi si prepara a un’importante evoluzione tecnologica con l’introduzione del model year 2026, che coinvolgerà le gamme Audi A5, Audi A6, Audi Q5, Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron, modelli basati sulle piattaforme premium elettrica PPE e termica PPC. Questo aggiornamento rappresenta un passo decisivo verso un’esperienza di guida più dinamica, sicura e confortevole, unendo hardware e software di nuova generazione.

Le novità introdotte spaziano su più fronti, dal comportamento su strada ai sistemi digitali di bordo. Audi punta su un incremento della sportività grazie alla modalità di guida dynamic plus, dedicata alle varianti S. Questa funzione consente una ripartizione della coppia verso il retrotreno per favorire il sovrasterzo controllato, migliorando la reattività e il piacere di guida.

Sul fronte dell’assistenza alla guida, l’innovazione arriva con sistemi evoluti che sfruttano principi di machine learning. Tra questi spicca il nuovo ausilio al parcheggio intelligente, capace di memorizzare fino a cinque manovre personalizzate: un passo concreto verso una maggiore autonomia operativa del veicolo nelle situazioni quotidiane.

L’upgrade tecnologico si riflette anche nella nuova interfaccia grafica dei sistemi infotainment, intuitiva e moderna, accompagnata da una profonda integrazione dell’assistente vocale basato su intelligenza artificiale. Quest’ultimo consente un’interazione più naturale con le funzioni dell’auto, semplificando l’esperienza di bordo. Tra le novità di rilievo figura inoltre la presenza, per la prima volta, di una dash cam integrata, che arricchisce la dotazione di sicurezza e versatilità.

Geoffrey Bouquot, membro del Board di AUDI AG per lo Sviluppo Tecnico, sottolinea il significato strategico di queste scelte: “Queste innovazioni sono emblema della competitività e modularità delle piattaforme premium elettrica PPE e termica PPC”. Un messaggio chiaro che evidenzia la direzione della Casa dei quattro anelli nel rafforzare la sinergia tra le sue linee di sviluppo, sia per i propulsori termici sia per quelli elettrici.

Il nuovo corso Audi si lega anche alla strategia di rinnovamento della gamma: i modelli basati sulla piattaforma termica PPC – Audi A5, Audi A6 e Audi Q5 – saranno disponibili per gli ordini a partire da dicembre 2025, mentre per i modelli elettrici PPE – Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron – gli ordini partiranno da gennaio 2026.

Con questo aggiornamento, Audi dimostra ancora una volta la propria capacità di fondere prestazioni, sicurezza e tecnologia in un’unica direzione: offrire un’esperienza di guida sempre più completa e coerente con l’evoluzione della mobilità premium.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

OnePlus: il 15R sarà il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 5

Motori

Evoluzione Audi: più dinamismo, sicurezza e comfort con il model year 2026 dei modelli PPE e PPC
PINK-FLOYD - POMPEII

Spettacolo

Pink Floyd: cinquant’anni dall’uscita di “Wish You Were Here”

Motori

Torino accoglie la nuova Fiat 500 Hybrid e festeggia il rilancio di Mirafiori

Spettacolo

“AMADEUS”: la nuova serie Sky Original che reinventa il genio di Mozart

Spettacolo

Guappecartò: trionfo del tour italiano e un nuovo concept album visionari “D-Segni”

Spettacolo

Westcross torna con “tra parentesi”: il nuovo capitolo di un rap sincero e consapevole

Tecnologia

Samsung lancia la One Shot Challenge: scattare meno, vivere di più grazie alla Galaxy AI

Spettacolo

L’Arca di Loré: Jovanotti raddoppia a Palermo con un nuovo viaggio live

Motori

Defender Dakar D7X-R: svelata la nuova livrea da competizione in vista della Dakar 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso torna “a casa” con il nuovo album Casa Paradiso

Società

The Red Sound: Lexus e WeWorld unite contro la violenza sulle donne

Motori

Hyundai e Michelin uniscono le forze per sviluppare gli pneumatici del futuro

Motori

Il Gruppo Chery continua l’espansione in Italia: arrivano LEPAS, iCAUR e EXLANTIX

Turismo

Supermagic debutta a Gardaland con “Arcano” per il Ponte dell’Immacolata

Spettacolo

NIKA torna con “Camminare”: un inno alla lentezza e alla consapevolezza

Spettacolo

“Il pianeta preistorico: era glaciale”: domani arriva su Apple TV
Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti conquista Milano: sold out all’Unipol Forum e riparte il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”

Tecnologia

Alessia Zecchini e HUAWEI WATCH Ultimate 2: il respiro diventa la chiave del benessere

Tecnologia

Sotto l’Albero vince chi gioca: le proposte di Natale di SteelSeries per il gaming
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Torino accoglie la nuova Fiat 500 Hybrid e festeggia il rilancio di Mirafiori

Torino celebra un nuovo traguardo nella sua lunga storia automobilistica con l’arrivo della Fiat 500 Hybrid e l’avvio dei lavori di riqualificazione della storica...

1 ora ago

Motori

Defender Dakar D7X-R: svelata la nuova livrea da competizione in vista della Dakar 2026

La leggendaria tradizione di avventura e resistenza di Land Rover si rinnova con la presentazione della Defender Dakar D7X-R, la versione più estrema e...

19 ore ago

Motori

Hyundai e Michelin uniscono le forze per sviluppare gli pneumatici del futuro

Hyundai Motor Group e Michelin rinnovano la loro collaborazione tecnologica firmando un nuovo memorandum d’intesa per lo sviluppo di pneumatici di nuova generazione, concepiti...

21 ore ago

Motori

Il Gruppo Chery continua l’espansione in Italia: arrivano LEPAS, iCAUR e EXLANTIX

Il gruppo automobilistico cinese Chery conferma il proprio impegno nel mercato italiano annunciando una nuova fase di espansione. Dopo il lancio di OMODA &...

21 ore ago