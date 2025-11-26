Evoluzione Audi: più dinamismo, sicurezza e comfort con il model year 2026 dei modelli PPE e PPC

Audi si prepara a un’importante evoluzione tecnologica con l’introduzione del model year 2026, che coinvolgerà le gamme Audi A5, Audi A6, Audi Q5, Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron, modelli basati sulle piattaforme premium elettrica PPE e termica PPC. Questo aggiornamento rappresenta un passo decisivo verso un’esperienza di guida più dinamica, sicura e confortevole, unendo hardware e software di nuova generazione.

Le novità introdotte spaziano su più fronti, dal comportamento su strada ai sistemi digitali di bordo. Audi punta su un incremento della sportività grazie alla modalità di guida dynamic plus, dedicata alle varianti S. Questa funzione consente una ripartizione della coppia verso il retrotreno per favorire il sovrasterzo controllato, migliorando la reattività e il piacere di guida.

Sul fronte dell’assistenza alla guida, l’innovazione arriva con sistemi evoluti che sfruttano principi di machine learning. Tra questi spicca il nuovo ausilio al parcheggio intelligente, capace di memorizzare fino a cinque manovre personalizzate: un passo concreto verso una maggiore autonomia operativa del veicolo nelle situazioni quotidiane.

L’upgrade tecnologico si riflette anche nella nuova interfaccia grafica dei sistemi infotainment, intuitiva e moderna, accompagnata da una profonda integrazione dell’assistente vocale basato su intelligenza artificiale. Quest’ultimo consente un’interazione più naturale con le funzioni dell’auto, semplificando l’esperienza di bordo. Tra le novità di rilievo figura inoltre la presenza, per la prima volta, di una dash cam integrata, che arricchisce la dotazione di sicurezza e versatilità.

Geoffrey Bouquot, membro del Board di AUDI AG per lo Sviluppo Tecnico, sottolinea il significato strategico di queste scelte: “Queste innovazioni sono emblema della competitività e modularità delle piattaforme premium elettrica PPE e termica PPC”. Un messaggio chiaro che evidenzia la direzione della Casa dei quattro anelli nel rafforzare la sinergia tra le sue linee di sviluppo, sia per i propulsori termici sia per quelli elettrici.

Il nuovo corso Audi si lega anche alla strategia di rinnovamento della gamma: i modelli basati sulla piattaforma termica PPC – Audi A5, Audi A6 e Audi Q5 – saranno disponibili per gli ordini a partire da dicembre 2025, mentre per i modelli elettrici PPE – Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron – gli ordini partiranno da gennaio 2026.

Con questo aggiornamento, Audi dimostra ancora una volta la propria capacità di fondere prestazioni, sicurezza e tecnologia in un’unica direzione: offrire un’esperienza di guida sempre più completa e coerente con l’evoluzione della mobilità premium.