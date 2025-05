F1: svelato il poster del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025

Il mondo della Formula 1 si appresta a vivere un evento di straordinaria importanza con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025, in programma dal 16 al 18 maggio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. La presentazione del poster ufficiale, avvenuta oggi, mette in risalto l’essenza della gara e i suoi protagonisti di spicco, confermando Imola come il cuore pulsante della “Motor Valley.”

“Un sensazionale evento sportivo simbolo di un territorio tra i più innovativi e dinamici d’Italia,” dichiara il Generale Tullio del Sette, Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, sottolineando l’importanza del Gran Premio non solo come competizione automobilistica, ma anche come celebrazione delle eccellenze italiane.

Il poster, ideato da ACI Sport, rispetta le linee guida internazionali di Formula 1 e racchiude tanti simboli iconici. Tre monoposto allineate formano il tricolore italiano, con sullo sfondo l’affascinante architettura medievale della Rocca Sforzesca di Imola, e i volti dei tre piloti più attesi: Lewis Hamilton, il più vincente nella storia del Campionato del Mondo con sette titoli, 105 vittorie e 104 pole positions; Andrea Kimi Antonelli, giovane talento italiano alla Mercedes; e Lando Norris della McLaren, un serio candidato al titolo 2025.

Il Generale Del Sette sottolinea l’importanza di Antonelli nel panorama delle corse: “Il bolognese, nato nel vivaio dell’Automobile Club d’Italia, che, in quanto Federazione italiana del motor-sport, ha tra i suoi scopi principali proprio quello di promuovere la crescita dei giovani talenti di casa nostra, pur essendo ancora all’inizio della propria avventura in Formula 1, sta ottenendo risultati davvero lusinghieri.”