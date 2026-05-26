Red Bull Kingdom of Speed: l'evento streaming dell'anno all'Autodromo di Imola

Pochi giorni all'evento di intrattenimento in streaming più atteso d'Italia: Red Bull Kingdom of Speed, guidato dallo streamer Blur, accende i riflettori su una sfida tra i migliori content creator italiani all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 2 giugno.

L'edizione 2026 promette spettacolo con corse mozzafiato su una pista customizzata da Red Bull, ricca di sopraelevate, tunnel misteriosi, ostacoli e imprevisti, che metteranno a dura prova le coppie di partecipanti. Le gare saranno visibili in streaming sul canale Twitch di Blur e dal vivo, con apertura dei cancelli dalle 17:00 e ingresso consentito fino a 5000 spettatori contemporanei.

I protagonisti saranno alcuni dei volti più noti della scena italiana e del motorsport: sono pronte a sfidarsi le coppie Simone Tonoli e Alessandro Gelsi, Chiara Lovato e Pesh, Roberta Serafini e KFrenezy, Rudi dei Carmagheddon e BillyBella, Carolina Tedeschi e Kurolily, Matilda Porta e Moonryde, Filippo Candotti e ZW Jackson, Ivan Giussani e Michele Molteni, Edoardo Jannone e Manuxo, insieme alla coppia vincitrice dello scorso anno Francesco "TheRealMarzaa" Marzano e Paky TWC.

Confermato come presentatore anche per questa edizione Danny Lazzarin, affiancato da Giorgio Muratore (xMurry), che guiderà il pubblico tra le prove in pista. "Non mi sarei mai immaginato di fare il presentatore in un evento così importante e con una produzione così professionale e ricca. È stato davvero emozionante e ha messo a dura prova le mie capacità di conduzione. Sono però molto orgoglioso del risultato", racconta Danny Lazzarin. Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell'Autodromo, sottolinea: "Aprire l'Autodromo a un evento come Red Bull Kingdom of Speed significa vedere Imola vivere in un modo nuovo, giovane e coinvolgente. Ci fa piacere ospitare migliaia di ragazzi e creator in un contesto che unisce passione per i motori, spettacolo e intrattenimento digitale. Sarà una giornata speciale, con un'atmosfera diversa dal solito ma perfettamente in linea con la voglia di innovare e aprire il circuito a nuovi pubblici".

All'interno del circuito sarà presente un villaggio per i fan, dove troveranno playseat di gioco, aree ristoro, food truck e un'area dedicata ad Air Action Vigorsol. Gloria Barbera, Brand Manager, dichiara: "Red Bull Kingdom of Speed rappresenta perfettamente il tipo di esperienze in cui Air Action Vigorsol vuole essere presente: immersive, spettacolari e capaci di creare connessioni autentiche con le nuove generazioni. Portare la freshness del brand in un evento così spettacolare e vicino alla creator culture è per noi qualcosa di estremamente naturale".

Il format nasce dalla mente di Gianmarco "Tumblurr" Tocco, giovane streamer romano noto per la sua eccentricità su Twitch, che dal 2024 è entrato nella famiglia Red Bull come Player ufficiale.

Red Bull Kingdom of Speed si preannuncia come uno degli appuntamenti live più originali e irresistibili dell'anno, unendo il mondo digitale dei creator alla leggendaria cornice di Imola.