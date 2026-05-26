Lisbona pubblica MELODRAMMA: la canzone d'autore italiana si veste di elettronica

Una nuova avventura musicale che unisce la tradizione della canzone d'autore italiana con le sonorità più innovative dell'elettronica. Venerdì 22 maggio è uscito su tutte le piattaforme digitali "MELODRAMMA", il nuovo progetto discografico firmato da Lisbona, al secolo Luca Fratto, in collaborazione con il produttore Dav3Tr.



Il disco, pubblicato su etichetta Digital Noises, propone sette tracce che reinterpretano i grandi classici italiani in una straordinaria veste contemporanea. Il viaggio musicale attraversa nomi immortali, da Luigi Tenco a Fabrizio De André, da Lucio Dalla e Franco Battiato fino a Gino Paoli e Lucio Battisti, filtrando la tradizione attraverso linguaggi elettronici freschi e audaci.



Non si tratta di semplici cover o remix da classifica, ma di una ricerca sonora e di una "decostruzione" raffinata dei brani originali, dove la voce di Lisbona si unisce alle produzioni elettroniche di Dav3Tr: ogni brano ha richiesto un lavoro di reinterpretazione armonica, ritmica e vocale: capire come trasportare melodie e parole nate in un altro tempo dentro strutture, BPM e sonorità completamente differenti, senza perderne il peso emotivo, spiega Lisbona.



Tra le tracce dell'album compaiono pezzi amati come "La Cura", "Caruso", "Il cielo in una stanza", "Non è Francesca" e molti altri, riletti con rispetto filologico ma senza paura di sperimentare. In particolare, la collaborazione con Bandakadabra in "Il cielo in una stanza" aggiunge un tocco unico alla tracklist.



Lisbona, cresciuto in provincia di Torino da una famiglia di musicisti (il padre chitarrista negli storici Ragazzi del Sole e Flora, Fauna e Cemento; la madre cantante lirica), ha costruito negli anni una carriera che mescola cantautorato, polistrumentismo e produzione. Finalista Premio Lunezia 2017, vincitore assoluto del Premio Bindi 2018, opening act al tour di Mika al Pala Alpitour e musicista per Morgan e Samuel Romano dei Subsonica, Lisbona ha consolidato un percorso artistico in costante evoluzione e contaminazione.



Oggi "MELODRAMMA" rappresenta un nuovo capitolo coraggioso: ho immaginato cosa potesse succedere quando i grandi classici della canzone italiana incontrano l'elettronica contemporanea, racconta l'artista.



Dopo la pubblicazione del disco, Lisbona porterà il suo progetto anche in Finlandia per quattro tappe del "Little Italy Festival", incluso un atteso appuntamento a Helsinki.



TRACKLIST: Mi sono innamorato di te; Amore che vieni, Amore che vai; Caruso; La Cura; Il cielo in una stanza feat. Bandakadabra; Ritornerai; Non è Francesca.



Lisbona conferma così l'attitudine a reinventare il patrimonio musicale italiano, scommettendo su una sintesi unica di emozione, tecnica e contemporaneità.