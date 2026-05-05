Collect IT porta il card show nella Capitale: Aldair ospite d'eccezione a Roma

Collect IT, il più celebre card show italiano, sbarca a Roma per la prima volta il 23 maggio presso l'Hotel Mercure Roma West, confermandosi come un evento imperdibile per ogni appassionato di collezionismo. Dopo il successo delle due edizioni milanesi, la manifestazione vuole celebrare la passione per le carte, offrendo l'opportunità di scoprire, scambiare e acquistare pezzi rari e iconici di ogni tipo: dalle ambitissime carte sportive, alle famose Pokémon, fino alle intramontabili Magic: The Gathering e le amatissime serie come Lorcana.

Il programma dell'evento prevede oltre 2.000 metri quadrati di esposizione e più di 150 espositori provenienti da tutta Italia ed Europa. Si attendono circa 5.000 visitatori, a riprova della centralità che il card show occupa nel panorama nazionale dei collezionabili. Prima dell'appuntamento principale, il 22 maggio dalle 18, si svolgerà una esclusiva Trade Night presso Il Covo del Nerd: un momento informale di incontro e scambio tra collezionisti.

Ospite d'onore sarà Aldair, storico difensore della Roma e campione del mondo con il Brasile nel 1994. Il leggendario Pluto incontrerà i fan durante uno speciale Meet&Greet, firmerà autografi e condividerà aneddoti della sua carriera. In occasione dell'evento sarà realizzata una carta esclusiva dedicata ad Aldair, disponibile solo acquistando il biglietto per il Meet&Greet.

La manifestazione sarà animata dal main stage, guidato da Beatrice Lorenzi, che modererà talk ed incontri con sponsor e ospiti speciali. La Artist Alley offrirà uno spazio unico per incontrare alcuni tra i più quotati illustratori internazionali, tra cui Federico Maria Cugliari, Matteo Marzocco e Gianluca Barone, artisti di spicco della scena Lorcana. Gli appassionati potranno anche misurarsi nei tornei competitivi come la 4Season "Spring League" organizzata con Lore League, valorizzando le proprie abilità e deck in intense sfide di strategia.

Il card show di Collect IT si conferma così come il punto di riferimento per la grande community di collezionisti, promettendo esperienza e intrattenimento per tutte le età. Un evento pensato per condividere la passione, incontrare artisti e campioni, e scovare il pezzo mancante per la propria raccolta.