OPPO Find X9 Ultra fotografa la Terra dallo spazio in una missione speciale

La fotografia spaziale celebra un nuovo capitolo grazie a OPPO, che ha dato vita a un progetto unico nel suo genere insieme al team di Sent Into Space. Il protagonista assoluto di questa impresa è il recente OPPO Find X9 Ultra, scelto per le sue prestazioni fotografiche d'eccellenza.



Il progetto nasce in occasione dell'80° anniversario della prima fotografia della Terra scattata dallo spazio con una fotocamera Hasselblad. Per celebrare questo storico traguardo, OPPO ha voluto andare oltre i limiti, portando il suo nuovo smartphone a più di 30.000 metri di altitudine per catturare immagini spettacolari del nostro pianeta.



L'impresa ha previsto la creazione di una piattaforma su misura, realizzata in fibra di carbonio per garantire leggerezza e resistenza. Sulla struttura sono stati montati cinque dispositivi Find X9 Ultra, ognuno orientato diversamente per coprire quasi un campo visivo a 360 gradi.



Durante il lancio, la piattaforma ha raggiunto un'altitudine impressionante di circa 101.000 piedi (oltre 30 chilometri), offrendo un punto di osservazione senza pari. Tutto questo è stato possibile grazie al potente sistema Hasselblad Master Camera integrato nello smartphone, che ha permesso di catturare fotografie nitide e suggestive al confine tra atmosfera e spazio.



Il risultato è molto più di un test tecnologico: questa iniziativa rappresenta un punto di incontro tra ricerca innovativa e tradizione iconica della fotografia, sottolineando le potenzialità dei moderni dispositivi mobile anche in condizioni estreme.



Un progetto che unisce sperimentazione tecnologica e passione per la fotografia, offrendo al pubblico un'esperienza visiva straordinaria in occasione di un anniversario storico.