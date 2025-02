Federico Scopelliti nuovo Direttore di Leapmotor in Italia

Nell’ambito della riorganizzazione del mercato Italia di Stellantis, il milanese Federico Scopelliti è stato nominato Direttore di Leapmotor. Con 46 anni di esperienza nel settore automotive, Scopelliti porta con sé competenze e conoscenze che lo renderanno un valido asset per l’azienda.

Il nuovo Direttore si è detto entusiasta del proprio incarico, sottolineando l’importanza di Leapmotor come brand giovane, sinonimo di innovazione, qualità e sicurezza. “Sono convinto che insieme alla rete dei concessionari Stellantis sapremo conquistare velocemente i clienti italiani con soluzioni di mobilità accessibili e contenuti tecnologici all’avanguardia”, ha dichiarato Scopelliti.

Dal lancio delle vendite in Europa e in altre regioni lo scorso 23 settembre 2024, Leapmotor ha dimostrato la sua ambizione globale, stabilendo oltre 400 punti vendita in 13 mercati europei, tra cui 80 in Italia che rappresenta uno dei mercati di riferimento.

Leapmotor prevede di lanciare diversi nuovi modelli nei prossimi tre anni, a partire dalla C10, un D-SUV premium, e la compatta T03. La T03 è una vettura urbana di segmento A, che offre accesso alla mobilità elettrica senza compromettere contenuti, comfort o prestazioni. La C10 è un D-SUV pensato per le famiglie, che integra le ultime innovazioni di Leapmotor, come la tecnologia Cell to Chassis e una serie di tecnologie di sicurezza e comfort che le permettono di ottenere il punteggio massimo di 5 stelle nell’E-NCAP.

Claudio D’Amico, responsabile comunicazioni di Leapmotor, ha dichiarato: “Con il supporto di Federico Scopelliti, siamo certi che Leapmotor continuerà sulla strada del successo e della crescita nel mercato italiano”.