Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Published

Ferrari alza ancora una volta l’asticella delle prestazioni e del fascino presentando a stampa internazionale e clientela selezionata la nuova Ferrari 849 Testarossa, una berlinetta supersportiva che segna un passaggio epocale nella storia del Cavallino Rampante. L’ultima nata di Maranello sostituisce la SF90 Stradale, ereditandone l’impostazione ibrida plug-in ma portando la tecnologia a un livello superiore. Con i suoi 1050 cavalli complessivi, la 849 Testarossa si pone al vertice assoluto della gamma Ferrari, diventando la più potente vettura di serie mai uscita dai cancelli di Maranello.

Il nome scelto non è casuale: Testarossa è uno dei più leggendari della storia Ferrari, utilizzato per la prima volta nel 1956 sulla 500 TR e reso immortale dall’iconico modello stradale del 1984. Riproporlo oggi significa intrecciare tradizione e innovazione, celebrando un’eredità che continua a rinnovarsi.

Il cuore pulsante della Ferrari 849 Testarossa è il rinnovato V8 biturbo, codice progetto F154FC, capace di sviluppare ben 830 cavalli da solo. Si tratta della più evoluta versione di una famiglia di propulsori più volte premiata come International Engine of the Year. La novità più evidente è il turbocompressore di dimensioni maggiorate, il più grande mai adottato su una Ferrari di gamma, che garantisce un incremento di potenza senza sacrificare la reattività.

Ad affiancare il V8 troviamo un sofisticato sistema ibrido plug-in con tre motori elettrici: due anteriori con funzione di torque vectoring e trazione integrale on-demand e uno posteriore di derivazione Formula 1, il cosiddetto MGU-K. La potenza elettrica complessiva è di 220 cavalli, per un totale di 1050 cv erogati dal sistema. La batteria agli ioni di litio da 7,45 kWh consente fino a 25 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

Il risultato è un’accelerazione esplosiva e una dinamica di guida senza precedenti, ulteriormente raffinata dall’adozione di sistemi avanzati come il Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE), capace di creare un gemello digitale della vettura per ottimizzare controlli e prestazioni in tempo reale.

Dal punto di vista stilistico, la Ferrari 849 Testarossa rivoluziona il concetto di berlinetta V8 a motore centrale. Le linee tese e scolpite si ispirano alle Sport Prototipo degli anni Settanta e al tempo stesso introducono soluzioni aerodinamiche avveniristiche. Spiccano le twin tails posteriori ispirate alla 512 S, integrate a uno spoiler attivo capace di passare in meno di un secondo dalla configurazione a basso drag a quella ad alto carico.

Il carico aerodinamico complessivo raggiunge i 415 kg a 250 km/h, 25 in più rispetto alla SF90 Stradale, mentre il raffreddamento del powertrain e dei freni è stato migliorato del 15%. Ogni dettaglio, dal diffusore posteriore multilivello al fondo piatto con generatori di vortici, è stato studiato per massimizzare efficienza e stabilità.

Anche gli interni esprimono un equilibrio tra tradizione e modernità: il nuovo volante con comandi meccanici e pulsante di avviamento fisico richiama l’eredità Ferrari, mentre l’interfaccia HMI digitale rende l’interazione intuitiva. La qualità dei materiali, le finiture in Alcantara e le opzioni di personalizzazione consentono di cucire l’abitacolo su misura per ogni cliente.

Nonostante la presenza del sistema ibrido, la Ferrari 849 Testarossa non rinuncia alla sua anima emotiva. Il sound del nuovo V8 è stato perfezionato per offrire un timbro più ricco e puro, con un crescendo che esplode fino agli 8300 giri/minuto. La nuova calibrazione del cambio, derivata dalla SF90 XX Stradale, enfatizza la sensazione racing in accelerazione e rilascio, regalando emozioni uniche al volante.

La dinamica di guida è stata sviluppata per garantire prestazioni accessibili ma assolute: sospensioni riviste, freni maggiorati con ABS Evo e una gestione elettronica avanzata assicurano precisione e coerenza anche nella guida al limite. Il miglior rapporto peso/potenza mai raggiunto da una Ferrari di gamma si traduce in performance che ridefiniscono il concetto di berlinetta stradale.

Per i clienti più esigenti è disponibile l’allestimento Assetto Fiorano, che riduce il peso di 30 kg grazie a materiali compositi come fibra di carbonio e titanio, introduce un’aerodinamica ancora più estrema e monta pneumatici specifici ad alte prestazioni. Disponibile anche una livrea esclusiva a doppia banda longitudinale, declinata nelle varianti Bianco Cervino e Rosso Corsa sfumato.

La 849 Testarossa offre inoltre nuove tinte di carrozzeria, come il Rosso Fiammante e il Giallo Ambra, insieme a inediti rivestimenti interni in Alcantara. Le possibilità di personalizzazione sono ampie e pensate per esaltare sia la sportività che l’eleganza.

La Ferrari 849 Testarossa non trascura la tecnologia di bordo e il comfort. È compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, dispone di ricarica wireless per smartphone e di sistemi ADAS di ultima generazione, sempre configurabili dal pilota.

Come da tradizione, ogni vettura è coperta dal programma di manutenzione settennale Ferrari, che include tutti gli interventi ordinari nei primi sette anni di vita. Inoltre, i programmi Warranty Extension Hybrid e Power Hybrid garantiscono un’assistenza completa fino al sedicesimo anno, includendo la sostituzione gratuita del pacco batterie ad alto voltaggio.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Giochi

Dead Island 2: raggiunti 20 milioni di cacciatori in tutto il mondo

Motori

Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

Società

Stasera a “Zona Bianca”: la guerra in Ucraina, il caso Garlasco e il turismo

Motori

Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Motori

Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Giochi

Farming Simulator 25 si arricchisce con il Mercedes-Benz Trucks Pack

Spettacolo

Caparezza Conquista Tutti: tour 2026 sold out e nuova data a Bologna

Spettacolo

X FACTOR 2025: da giovedì 11 la nuova edizione

Spettacolo

RADAR Spotify: più di 1.000 artisti in 5 anni

Motori

Mazda lancia la nuova CX-5 con offerte esclusive e prevendita: prezzi da 35.900 euro

Spettacolo

Briga torna dal vivo con il “Sentimenti Club Tour”

Focus

Nuovo Kia Sportage: versatile ed elettrificato

Motori

Open Space all’IAA MOBILITY di Monaco: forte presenza del Marchio sotto lo stemma Porsche

Spettacolo

Tommaso Paradiso: tour nei palasport e nuovo singolo “Lasciamene un po”

Motori

Hyundai presenta Concept THREE all’IAA Mobility 2025

Tecnologia

Innovazione a misura d’uomo: nasce Tech Tip5, il Manifesto di Samsung e Sprint-Italia

Motori

CUPRA presenta le Tribe Edition: il carattere ribelle incontra l’innovazione sostenibile

Motori

Škoda Vision O: l’audacia elettrificata del futuro del segmento station wagon

Motori

Nuova Renault Clio: la sesta generazione che rivoluziona il segmento B
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Citroën rafforza il suo legame con il mondo della musica e delle giovani generazioni, partecipando come partner per il terzo anno consecutivo ai TIM...

1 ora ago

Motori

Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

La flessibilità e scalabilità della piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen si confermano ancora una volta il punto di partenza per nuove visioni...

2 ore ago

Motori

Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Kia si prepara a segnare un nuovo capitolo nella sua storia di impegno verso la mobilità sostenibile in occasione del ritorno al prestigioso salone...

19 ore ago

Motori

Mazda lancia la nuova CX-5 con offerte esclusive e prevendita: prezzi da 35.900 euro

Mazda Italia ha annunciato l’inizio della prevendita della nuova CX-5, l’evoluzione del suo SUV di punta. Questo modello, atteso nelle concessionarie italiane a partire...

22 ore ago