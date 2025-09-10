Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Ferrari alza ancora una volta l’asticella delle prestazioni e del fascino presentando a stampa internazionale e clientela selezionata la nuova Ferrari 849 Testarossa, una berlinetta supersportiva che segna un passaggio epocale nella storia del Cavallino Rampante. L’ultima nata di Maranello sostituisce la SF90 Stradale, ereditandone l’impostazione ibrida plug-in ma portando la tecnologia a un livello superiore. Con i suoi 1050 cavalli complessivi, la 849 Testarossa si pone al vertice assoluto della gamma Ferrari, diventando la più potente vettura di serie mai uscita dai cancelli di Maranello.

Il nome scelto non è casuale: Testarossa è uno dei più leggendari della storia Ferrari, utilizzato per la prima volta nel 1956 sulla 500 TR e reso immortale dall’iconico modello stradale del 1984. Riproporlo oggi significa intrecciare tradizione e innovazione, celebrando un’eredità che continua a rinnovarsi.

Il cuore pulsante della Ferrari 849 Testarossa è il rinnovato V8 biturbo, codice progetto F154FC, capace di sviluppare ben 830 cavalli da solo. Si tratta della più evoluta versione di una famiglia di propulsori più volte premiata come International Engine of the Year. La novità più evidente è il turbocompressore di dimensioni maggiorate, il più grande mai adottato su una Ferrari di gamma, che garantisce un incremento di potenza senza sacrificare la reattività.

Ad affiancare il V8 troviamo un sofisticato sistema ibrido plug-in con tre motori elettrici: due anteriori con funzione di torque vectoring e trazione integrale on-demand e uno posteriore di derivazione Formula 1, il cosiddetto MGU-K. La potenza elettrica complessiva è di 220 cavalli, per un totale di 1050 cv erogati dal sistema. La batteria agli ioni di litio da 7,45 kWh consente fino a 25 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

Il risultato è un’accelerazione esplosiva e una dinamica di guida senza precedenti, ulteriormente raffinata dall’adozione di sistemi avanzati come il Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE), capace di creare un gemello digitale della vettura per ottimizzare controlli e prestazioni in tempo reale.

Dal punto di vista stilistico, la Ferrari 849 Testarossa rivoluziona il concetto di berlinetta V8 a motore centrale. Le linee tese e scolpite si ispirano alle Sport Prototipo degli anni Settanta e al tempo stesso introducono soluzioni aerodinamiche avveniristiche. Spiccano le twin tails posteriori ispirate alla 512 S, integrate a uno spoiler attivo capace di passare in meno di un secondo dalla configurazione a basso drag a quella ad alto carico.

Il carico aerodinamico complessivo raggiunge i 415 kg a 250 km/h, 25 in più rispetto alla SF90 Stradale, mentre il raffreddamento del powertrain e dei freni è stato migliorato del 15%. Ogni dettaglio, dal diffusore posteriore multilivello al fondo piatto con generatori di vortici, è stato studiato per massimizzare efficienza e stabilità.

Anche gli interni esprimono un equilibrio tra tradizione e modernità: il nuovo volante con comandi meccanici e pulsante di avviamento fisico richiama l’eredità Ferrari, mentre l’interfaccia HMI digitale rende l’interazione intuitiva. La qualità dei materiali, le finiture in Alcantara e le opzioni di personalizzazione consentono di cucire l’abitacolo su misura per ogni cliente.

Nonostante la presenza del sistema ibrido, la Ferrari 849 Testarossa non rinuncia alla sua anima emotiva. Il sound del nuovo V8 è stato perfezionato per offrire un timbro più ricco e puro, con un crescendo che esplode fino agli 8300 giri/minuto. La nuova calibrazione del cambio, derivata dalla SF90 XX Stradale, enfatizza la sensazione racing in accelerazione e rilascio, regalando emozioni uniche al volante.

La dinamica di guida è stata sviluppata per garantire prestazioni accessibili ma assolute: sospensioni riviste, freni maggiorati con ABS Evo e una gestione elettronica avanzata assicurano precisione e coerenza anche nella guida al limite. Il miglior rapporto peso/potenza mai raggiunto da una Ferrari di gamma si traduce in performance che ridefiniscono il concetto di berlinetta stradale.

Per i clienti più esigenti è disponibile l’allestimento Assetto Fiorano, che riduce il peso di 30 kg grazie a materiali compositi come fibra di carbonio e titanio, introduce un’aerodinamica ancora più estrema e monta pneumatici specifici ad alte prestazioni. Disponibile anche una livrea esclusiva a doppia banda longitudinale, declinata nelle varianti Bianco Cervino e Rosso Corsa sfumato.

La 849 Testarossa offre inoltre nuove tinte di carrozzeria, come il Rosso Fiammante e il Giallo Ambra, insieme a inediti rivestimenti interni in Alcantara. Le possibilità di personalizzazione sono ampie e pensate per esaltare sia la sportività che l’eleganza.

La Ferrari 849 Testarossa non trascura la tecnologia di bordo e il comfort. È compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, dispone di ricarica wireless per smartphone e di sistemi ADAS di ultima generazione, sempre configurabili dal pilota.

Come da tradizione, ogni vettura è coperta dal programma di manutenzione settennale Ferrari, che include tutti gli interventi ordinari nei primi sette anni di vita. Inoltre, i programmi Warranty Extension Hybrid e Power Hybrid garantiscono un’assistenza completa fino al sedicesimo anno, includendo la sostituzione gratuita del pacco batterie ad alto voltaggio.