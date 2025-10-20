Connect with us

Ferrari SC40: la nuova One-Off che omaggia la leggendaria F40

Maranello alza il sipario su una nuova stella del programma Progetti Speciali: nasce la Ferrari SC40, una vettura esclusiva appartenente alla prestigiosa serie One-Off, creata per un unico cliente e destinata a entrare nella leggenda. Disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, la SC40 si basa sulla Ferrari 296 GTB, ereditandone telaio e motorizzazione V6 a motore centrale-posteriore, ma con una personalità totalmente nuova e distintiva.

Il nome SC40 è un tributo diretto alla F40, icona assoluta presentata nel 1987. Le forme angolose e squadrate della supercar storica vengono reinterpretate con linee più morbide e contemporanee, creando un equilibrio tra heritage e innovazione. L’obiettivo del progetto è stato chiaro sin dall’inizio: creare un’auto unica, non una copia o una semplice rivisitazione. La scritta “SC40” incisa sul sostegno laterale dell’ala è un dettaglio che rimanda alla sua musa ispiratrice, ma il linguaggio stilistico punta a costruire un’identità completamente autonoma.

Il design della Ferrari SC40 è definito da geometrie nette e volumi muscolosi. Le proporzioni spostate in avanti con muso lungo e basso e uno sbalzo posteriore corto evocano le linee delle vetture da corsa più iconiche. L’ala fissa posteriore, verniciata nel colore esclusivo Bianco SC40, è sostenuta da ampi piloni laterali che si fondono armoniosamente con le fiancate. Una sottile linea nera ne sottolinea la base, creando un contrasto elegante con il nero dello specchio di poppa, dove una rete a vista lascia intravedere elementi meccanici e del telaio.

Il V6 è reso protagonista grazie alle louvres in Lexan fumé, che rivelano il cuore pulsante della vettura. Questi elementi si integrano con altre prese d’aria più piccole nei passaruota posteriori, accentuando il carattere aggressivo e scolpito della SC40. Gli scarichi centrali, realizzati con additive manufacturing e rivestiti in titanio e carbonio, insieme ai fanali derivati dalla 296 GTB, completano un posteriore di forte impatto.

La vista laterale è dominata da prese d’aria per l’intercooler, libera reinterpretazione delle storiche NACA, sottolineate da una piastra triangolare in fibra di carbonio. Le linee verticali scandiscono con precisione i volumi di parafanghi, porte e cofano motore, costruendo un reticolo visivo che guida lo sguardo come in una partitura musicale.

All’anteriore, i proiettori incastonati agli angoli estremi e collegati da una mostrina nera creano un forte impatto scenico. La presa d’aria inferiore attraversa tutto il paraurti, mentre due mostrine rettangolari delimitano le prese dei freni, sormontate dalle luci diurne: un frontale aggressivo ma perfettamente equilibrato.

All’interno, la Ferrari SC40 celebra la leggerezza e la tradizione attraverso l’uso sapiente del carbon kevlar, materiale iconico della F40, reinterpretato in chiave moderna. Questo materiale è stato impiegato nella vasca tappeti, dietro i sedili e in punti strategici dei sovra tappeti, ma anche su volante, plancia, vano motore e bagagli. Gli interni sono rivestiti in Alcantara® Charcoal e tessuto tecnico Jacquard rosso, con il Cavallino sui poggiatesta e il logo vettura creati tramite intreccio tessile, per un effetto elegante e contemporaneo.

Il colore Bianco SC40 è stato sviluppato appositamente per questa vettura. Si tratta di una tonalità fredda che esalta le curve e i volumi della carrozzeria, dialogando con il carbon kevlar degli interni. L’esclusività prosegue nei dettagli: il logo SC40 compare solo sul lato destro, i tappi del carburante e della presa di ricarica sono realizzati in alluminio spazzolato e il logotipo Ferrari sul cofano posteriore è inciso in negativo, lasciando a vista il carbonio sottostante. I cerchi esclusivi, con finitura diamantata e razze nere, amplificano la sensazione di potenza e precisione.

Con la SC40, Ferrari riafferma la propria capacità di creare pezzi unici che coniugano heritage, tecnologia e design visionario. Questa vettura non è solo un omaggio alla gloriosa F40, ma una dichiarazione di stile e potenza destinata a rimanere nella storia. Un nuovo capitolo nella lunga tradizione delle One-Off, dove ogni dettaglio racconta la passione per l’eccellenza.

