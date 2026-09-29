Lexus sbarca nel lusso marino: debutta lo yacht LY680 con vendite globali

Lexus compie un nuovo passo nel mondo della mobilità di lusso aprendo le vendite globali dello yacht LY680, destinato a ridefinire gli standard della navigazione esclusiva. Il nuovo modello verrà esposto al Fort Lauderdale International Boat Show 2026 in Florida, segnando un debutto di rilievo nella scena internazionale dei superyacht.

Il LY680 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto al precedente LY650: grazie a un flybridge allungato e a una plancetta di poppa estesa, la lunghezza totale raggiunge i 20,63 metri. Il design esterno riflette la filosofia L-finesse di Lexus, mentre ogni dettaglio degli spazi interni è stato curato per offrire un santuario privato ai propri ospiti, incarnando appieno il tema creativo Discover Escapism.

La visione di Lexus è quella di una mobilità a 360 gradi, come sottolineato da Simon Humphries, Chief Branding Officer, secondo cui per Lexus non si tratta solo di creare automobili, ma di proporre nuove soluzioni che sposano terra, mare e aria. Dal 2017 l'azienda ha perseguito questa ambizione grazie alla collaborazione con il Gruppo Toyota e Toyota Marine, portando dai concept i primi yacht in produzione.

Akio Toyoda, all'epoca Presidente di Toyota Motor Corporation, ha affermato: Il LY650 simboleggia gli sforzi di Lexus per andare oltre le automobili con l'obiettivo di affermarsi anche come un marchio di lifestyle di lusso. Non vedo l'ora di vedere il LY650 navigare le acque di tutto il mondo con la sua splendida presenza. Come azienda di mobilità, continueremo a esplorare nuove possibilità anche per il trasporto su acqua.

Il valore distintivo del LY680 si esprime anche nella produzione, affidata al prestigioso Horizon Group, leader asiatico nella costruzione di yacht di lusso su misura. Lexus si è occupata della progettazione e dell'esperienza a bordo, mentre Horizon ha messo in campo l'artigianalità e la competenza tecnica che li ha resi noti a livello internazionale. Il risultato nasce dalla sinergia tra la cultura produttiva di Lexus, ispirata al Toyota Production System, e la maestria di Horizon.

Go Hayashi, Vice Direttore Generale della Divisione Marittima, ha dichiarato: Il LY680 esprime i valori del brand applicati alla navigazione marittima, incarnando un nuovo futuro di mobilità che collega senza soluzione di continuità terra, mare e aria, capace di creare uno spazio privato eccezionale dove famiglia e amici possono condividere il tempo insieme e vivere esperienze memorabili. Attraverso queste esperienze, miriamo ad arricchire la vita dei nostri clienti e ad ampliare le opportunità del marchio Lexus in tutto il mondo.

Dal punto di vista tecnico, il LY680 offre prestazioni di alto livello: monta due motori Volvo Penta IPS 1350/1050, una larghezza complessiva di 5,76 metri, un serbatoio carburante da 4.012 litri e uno da 852 litri per l'acqua dolce. Le tre cabine possono accogliere fino a sei ospiti in comfort e la capacità passeggeri arriva a quindici persone, pensata per crociere di gruppo senza rinunciare al relax assoluto.

Con il LY680, Lexus estende il proprio concetto di mobilità e lusso ben oltre le automobili, proponendo un nuovo paradigma per la navigazione privata in cui design, tecnologia e ospitalità si fondono nell'eccellenza.