Nuova MINI Lifestyle Collection 2026: stile e design dentro e fuori dall'auto

MINI amplia l'universo lifestyle con la nuova MINI Lifestyle Collection 2026, una gamma esclusiva di prodotti ideati per accompagnare i fan del marchio nella quotidianità, ben oltre la semplice esperienza di guida.

Gli appassionati potranno vivere il carattere MINI anche fuori dall'abitacolo grazie a una linea completa di accessori. Indossare occhiali da sole, una crossbody bag o una shopper mentre si passeggia in città, oppure iniziare la giornata con un coffee mug abbinato al colore della propria MINI, sono solo alcune delle esperienze proposte dalla nuova collezione. Per chi viaggia, la linea include duffle bag e trolley spaziosi e pratici. In caso di pioggia, ombrelli e hoodie garantiscono stile e protezione.

L'obiettivo della collezione, come sottolineato da Peter Zamljak, Head of MINI Lifestyle and Licences, è far vivere lo spirito MINI in ogni momento della giornata, con particolare attenzione al design e alla personalità dei prodotti. "With the new MINI Lifestyle Collection, we wanted to capture the Zeitgeist while offering versatile styling options that remain unmistakably MINI. My personal favourite is the coffee mug that matches the colour of my Cooper - it brings a touch of MINI to the very start of my day." afferma Zamljak.

I colori della nuova collezione si ispirano alle tinte più amate della famiglia MINI attuale. Gli elementi essenziali in Nero e Bianco si uniscono a prodotti stagionali nelle sfumature Ocean Wave Green, Smokey Green e Rebel Red, richiamando i colori esterni delle vetture MINI più iconiche.

La gamma d'abbigliamento comprende T-shirt, cappellini, polo, felpe e giacche per uomo e donna, tutti realizzati con materiali di alta qualità e uno stile confortevole, senza rinunciare ai dettagli tipici MINI. La linea borse e valigeria spazia dalle crossbody e shopper agli zaini roll-top, borse porta laptop, fino a duffle bag e trolley, combinando materiali resistenti, compartimenti intelligenti e ampia capienza per ogni esigenza di viaggio e vita urbana.

Tra gli accessori spiccano taccuini, borracce, travel mug, ombrelli e occhiali da sole, pensati come oggetti quotidiani con l'inconfondibile tocco MINI. Per i più giovani, la collezione include prodotti come la MINI Baby Racer e la balance bike in alluminio, con T-shirt e felpe dai classici motivi Mini. Non mancano infine i modellini in scala delle recenti MINI Cooper SE e MINI Aceman SE, perfetti per portare la passione per il marchio anche a casa.

Il lancio ufficiale della MINI Lifestyle Collection 2026 è previsto a partire da ottobre 2026, a seconda dei mercati. La linea si contraddistingue per le linee pulite, i colori decisi e l'attenzione ai particolari, con una proposta versatile che comprende abbigliamento, borse, accessori, prodotti per bambini e modellini delle vetture MINI.

Con questa collezione, MINI rinnova il suo impegno nel trasformare ogni momento della giornata in un'esperienza di stile, sempre fedele all'identità inconfondibile del brand britannico.