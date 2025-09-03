Fiat 500e, con incentivi statali, ora a 9.950 euro

In un significativo passo verso la democratizzazione della mobilità elettrica, FIAT ha annunciato un’importante offerta sulla sua iconica 500e, disponibile a partire da soli 9.950 euro grazie agli incentivi statali e a una promozione commerciale dedicata. Questo segna un punto di svolta per il brand italiano, che punta a rendere più accessibile la transizione verso veicoli a zero emissioni. La 500e, prodotta nell’illustre stabilimento Mirafiori di Torino, è un simbolo riconosciuto del design italiano e dell’innovazione sostenibile.

La nuova offerta della 500e prevede diversi allestimenti, tra cui POP, ICON e La Prima II, oltre a versioni speciali come (RED) e la prestigiosa Giorgio Armani Collector’s Edition. Gli aggiornamenti semplificano la gamma, consentendo ai clienti di selezionare l’opzione che meglio risponde alle loro necessità, con una significativa riduzione dei prezzi di listino. Degno di nota è anche la diminuzione della differenza di prezzo tra le batterie standard da 23 kWh e quelle Long Range da 42 kWh, ideali per chi desidera maggiore autonomia fino a 320 chilometri nel ciclo WLTP.

Fiat non si ferma alla sola 500e; presenta anche offerte esclusive per altri modelli completamente elettrici: la Nuova Grande Panda, iniziando da 11.950 euro, e il 600e, disponibile a un prezzo promozionale di 20.750 euro. Queste promozioni sono in linea con la strategia di FIAT di rafforzare la mobilità urbana sostenibile, incentivata dalle agevolazioni governative.

L’offerta sulla 500e rappresenta un’opportunità importante per coloro che stanno considerando il passaggio alla mobilità elettrica. Il marchio si è impegnato a garantire un esperienza di guida raffinata e avanzata, dotata di optional come un sistema di infotainment da 10,25″ con Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzazione automatica e telecamere posteriori ad alta risoluzione.

FIAT rimane un leader nella transizione verso veicoli elettrici, grazie non solo ad una gamma ampia e articolata di auto e veicoli commerciali completamente elettrici, ma anche attraverso promozioni dedicate a famiglie, giovani e professionisti, e a iniziative educative che promuovono una maggiore consapevolezza nella diffusione della mobilità elettrica. “Questa è la missione di FIAT: democratizzare l’elettrificazione, offrendo auto non solo eleganti e sostenibili, ma ora anche più accessibili economicamente”.

L’ offerta è soggetta a condizioni legate all’operatività degli incentivi statali in vigore dal 2025, con dettagli specifici sugli sconti e le modalità di finanziamento, come l’applicazione del finanziamento Stellantis Financial Services, che arricchisce ulteriormente l’attrattiva e la convenienza per i nuovi clienti della gamma elettrica di FIAT.