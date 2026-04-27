FIAT celebra il design italiano alla Milano Design Week 2026 con CIAO FUTURO!

FIAT torna protagonista alla Milano Design Week 2026 con CIAO FUTURO!, uno spazio esperienziale che reinterpreta l'eredità del marchio in chiave contemporanea e sostenibile. L'evento, ospitato durante il Fuorisalone, si propone come un viaggio immersivo tra passato e futuro, celebrando il design italiano attraverso tre collaborazioni d'eccezione nate da accordi di licensing con realtà distintive del Made in Italy: Qeeboo, FAS Pendezza e Aroma.

Per il 70esimo anniversario della leggendaria Fiat 500, l'azienda collabora con Qeeboo per una capsule collection esclusiva ispirata a uno dei simboli del design nazionale. Caratterizzata da dettagli metallici e colorazioni storiche della city car, la collezione vede protagonista la Rabbit Chair di Stefano Giovannoni, disponibile anche in una versione speciale con ruote, insieme a pouf, cuscini e lampade che trasformano l'icona automobilistica in oggetti di lifestyle. L'intento è creare una connessione giocosa tra design e emozione, omaggiando lo spirito di libertà urbana e dolce vita che la Fiat 500 rappresenta da decenni.

La collaborazione tra FAS Pendezza e Fiat 500 trasforma il gioco in manifestazione di creatività e tradizione. Nasce così una collezione di calciobalilla che riprende i codici estetici e i colori della Fiat 500, basata sugli innovativi modelli Cross e Ciclope disegnati da Basaglia + Rota Nodari. Questa linea coniuga funzionalità, identità visiva e celebrazione della socialità, sottolineando il legame profondo tra design e convivialità tipici del patrimonio italiano.

A completare l'esperienza c'è il mondo del caffè: Aroma lancia la proposta Aroma Caffè FIAT Edition, unendo l'eccellenza dell'espresso italiano all'identità iconica del brand. Oltre alla gamma destinata ai consumatori, il progetto comprende la nuova linea Horeca pensata per i professionisti, coniugando performance, qualità e stile unico per trasformare la pausa caffè in un vero momento esperienziale.

CIAO FUTURO! è aperto ogni giorno dalle 10:00 alle 21:00, invitando tutti a immergersi nell'universo creativo di FIAT attraverso installazioni di design, storytelling e momenti sensoriali. Un'occasione per scoprire come passato, presente e futuro possano dialogare in modo innovativo, nel segno dell'italianità e dell'eccellenza progettuale.