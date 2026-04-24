Marelli svela ad Auto China 2026 sospensioni avanzate per auto più sicure e performanti

Marelli presenta ad Auto China 2026 tecnologie innovative per sospensioni e dinamica veicolo: sicurezza, comfort e prestazioni al centro delle nuove soluzioni.

Le nuove tecnologie per la dinamica del veicolo saranno protagoniste ad Auto China 2026, grazie alle soluzioni avanzate presentate da Marelli. L'azienda introdurrà sistemi all'avanguardia che puntano a elevare sicurezza, prestazioni e comfort di guida, con particolare attenzione alle esigenze del mercato automobilistico in rapida evoluzione.

Tra le novità principali spicca il sistema Active Camber, progettato per la variazione della campanatura delle ruote e il controllo in tempo reale del relativo angolo. Questa tecnologia permette di adattare la posizione degli pneumatici in base alle condizioni del terreno e del veicolo, con ricadute positive su tenuta di strada e sicurezza. Al fianco di questa soluzione arriva anche l'Electromechanical Lifter, che consente il sollevamento elettromeccanico del veicolo, offrendo un controllo dinamico sull'altezza e favorendo una maggiore versatilità tra diversi tipi di percorso.

Marelli porterà inoltre in primo piano le sospensioni elettromeccaniche ibride, una nuova architettura che combina attuatori completamente attivi Full Active con ammortizzatori semi-attivi definiti best in class. Il risultato è un'esperienza di guida superiore che non sacrifica l'efficienza dei costi, elemento fondamentale in una fase storica in cui il settore automotive è sempre più guidato dal software e dall'integrazione intelligente di sistemi elettronici nei veicoli.

Durante Auto China 2026 presso il New China International Exhibition Center di Pechino, queste innovazioni saranno presentate come elementi chiave non solo per la sicurezza e il comfort, ma anche per la differenziazione e la competitività delle case automobilistiche, contribuendo all'evoluzione verso i cosiddetti Software-Defined Vehicles.

Le tecnologie avanzate per le sospensioni e la dinamica del veicolo stanno assumendo un ruolo sempre più centrale per la sicurezza, le prestazioni, l'esperienza utente a bordo e la differenziazione dei veicoli.

Con queste soluzioni, Marelli consolida la propria posizione di riferimento nel panorama dell'innovazione automotive, integrando sospensioni intelligenti in un ampio portafoglio tecnologico dedicato a tutte le principali sfide del settore.