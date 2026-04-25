Hyundai lancia la nuova IONIQ V e rafforza la presenza elettrica in Cina

Hyundai presenta la IONIQ V al Salone di Pechino 2026: primo EV su misura per la Cina e piano da 20 nuovi modelli, puntando su innovazione e partnership locali.

Hyundai accelera sull'elettrificazione in Cina e presenta al Salone dell'Auto di Pechino 2026 la nuova IONIQ V, primo modello IONIQ sviluppato appositamente per il mercato cinese. Questa novità sancisce l'avvio di una strategia più ambiziosa per la Cina, riassunta nell'approccio In China, For China, To Global, che vede il paese non solo come mercato, ma come vero hub dell'innovazione EV e della competitività globale del marchio.

Il piano quinquennale di Hyundai prevede 20 nuovi modelli in Cina entro il 2031, spaziando dagli elettrici puri (EV) agli extended-range electric vehicles (EREV), con investimenti importanti e una collaborazione rafforzata con il partner locale BAIC Group. L'obiettivo è raggiungere 500.000 unità vendute annualmente, anche grazie a una maggiore spinta all'export.

"La Cina è il luogo dei consumatori EV più esigenti al mondo, dei cicli di sviluppo più rapidi, della filiera delle batterie più articolata. Triplichiamo il nostro impegno attraverso investimenti, nuovi modelli, il lancio del brand IONIQ e la presentazione di IONIQ V. Qui si definisce il futuro della mobilità e Hyundai intende dare il proprio contributo, in Cina, per la Cina e, successivamente, per il mondo" afferma il CEO di Hyundai Motor Company.

La IONIQ V nasce su misura per i clienti cinesi, combinando ingegneria globale con soluzioni locali innovative. Derivata dal concept Venus, segna l'introduzione di un nuovo linguaggio di design Hyundai chiamato "The Origin" e promette un'autonomia di oltre 600 km (standard CLTC), elevata spaziosità e connettività premium. Il modello offre una lunghezza di 4,9 metri e un passo di 2,9 metri, garantendo comfort superiore sia per chi viaggia davanti (1.078 mm di spazio per le gambe) sia dietro (1.019 mm), con i migliori valori della categoria anche per le spalle.

All'interno spiccano un display 4K panoramico da 27 pollici, head-up display Horizon e sistema audio Dolby Atmos a otto altoparlanti. Il comfort è prioritario, grazie a sospensioni ottimizzate, riduzione dei rumori e materiali raffinati. La tecnologia di bordo è guidata da un assistente intelligente basato su AI e LLM, alimentato dal chip Snapdragon 8295, che consente il controllo vocale avanzato del veicolo. La sicurezza è garantita da telaio rinforzato, nove airbag e sistemi avanzati come il Pedal Misapplication Safety Assist.

"Oggi non lanciamo solo una nuova auto; esprimiamo il nostro profondo rispetto per il mercato cinese e il nostro incrollabile impegno per il suo futuro. IONIQ V e la nostra nuova visione strategica dimostrano la nostra determinazione a soddisfare e superare tali aspettative, sfruttando l'innovazione cinese per stabilire nuovi standard globali in materia di mobilità" sottolinea il presidente di Beijing Hyundai Motor Company.

Hyundai punta a ridefinire la user experience in Cina con una politica commerciale trasparente e Customer Experience pensata per seguire il cliente durante tutto il ciclo di vita dell'auto. Al via nuovi spazi dedicati IONIQ, specialisti di prodotto e una rete di assistenza e ricarica rafforzata. Fondamentale infine la collaborazione con partner tecnologici locali come CATL per le batterie e Momenta per l'ADAS, per accelerare l'innovazione e mantenere competitività a livello sia cinese che internazionale.

Con la IONIQ V, Hyundai dimostra fiducia e visione a lungo termine per il più grande mercato EV del pianeta, segnando l'inizio di una trasformazione verso una mobilità elettrica sempre più locale, intelligente e globale.