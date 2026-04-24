Hyundai protagonista alla Stramilano 2026: innovazione e passione con IONIQ 3

Hyundai sarà Official Automotive Partner della Stramilano 2026 portando la nuova IONIQ 3 e numerose attività per runner e pubblico nel cuore di Milano.

Hyundai annuncia il suo ritorno come Official Automotive Partner alla Stramilano 2026, pronta a coinvolgere migliaia di runner e famiglie in una delle manifestazioni sportive più iconiche del capoluogo lombardo. Con un'iniziativa che unisce movimento, innovazione e partecipazione autentica, il brand coreano consolida il proprio impegno nel mondo del running, offrendo esperienze immersive lungo il percorso e nei punti cruciali della città.

La Stramilano, giunta alla 53ª edizione, animerà il centro di Milano domenica 3 maggio 2026, trasformando la città in un grande palcoscenico sportivo capace di attirare atleti professionisti e appassionati di tutte le età. La Half Marathon (21 km) ha già raggiunto il sold-out, mentre rimangono disponibili posti per le gare da 10 km e 5 km, pensate per un pubblico trasversale che vive la corsa come momento di aggregazione e festa.

Nel Villaggio Expo Centro Stramilano, allestito in Piazza Duomo dal 29 aprile al 2 maggio, Hyundai offrirà l'opportunità di scoprire dal vivo la Nuova IONIQ 3, berlina compatta al debutto che incarna il nuovo linguaggio stilistico Art of Steel. Un design dove resistenza e flessibilità dell'acciaio si traducono in volumi fluidi e linee precise, rendendo accessibile a tutti una mobilità elettrica innovativa, pratica e versatile.

L'esperienza Hyundai accompagnerà i partecipanti anche lungo il percorso: in Piazza 5 Giornate, all'Arco Hyundai, sarà possibile trovare l'attivazione One Last Push, capace di offrire un boost sonoro negli ultimi chilometri ai runner che premeranno l'Hyundai Boost Button. All'arrivo della 5/10 km, all'Arco della Pace, i partecipanti potranno condividere emozioni e messaggi sul Car Wrap Hyundai e scattare foto con lo Specchio Kudos, mentre in Piazza Castello, al termine della mezza maratona, il LED Wall You Left Your Mark celebrerà in tempo reale i risultati della community.

L'iniziativa rientra nel progetto pan-europeo di Hyundai Run to Progress, che supporta eventi podistici in tutta Europa, promuovendo valori condivisi e celebrando la cultura della corsa.

Hyundai conferma così il proprio legame profondo con i valori della perseveranza, del progresso continuo e della sostenibilità, sintetizzati nella visione Progress for Humanity. Un impegno che si riflette anche nella scelta di proporre una gamma completa di soluzioni di mobilità green, tra cui spicca la nuova IONIQ 3, rafforzando la presenza del marchio sia in Italia che nel panorama internazionale.