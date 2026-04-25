Omoda & Jaecoo superano 1 milione di auto in soli tre anni e puntano al milione annuo

Omoda & Jaecoo hanno conquistato un nuovo primato nel settore automotive, raggiungendo il traguardo di 1 milione di auto vendute a livello globale in soli tre anni dal debutto, diventando il brand automobilistico più veloce a raggiungere questa cifra nella storia mondiale.

Dopo un debutto internazionale nel 2023, Omoda & Jaecoo hanno mantenuto una crescita vertiginosa: le vendite sono raddoppiate ogni anno e, solo a marzo 2026, sono state superate le 60.000 unità mensili. I marchi tradizionali impiegano spesso più di dieci anni a toccare il milione di veicoli venduti, ma Omoda & Jaecoo hanno fissato questo record in un tempo senza precedenti.

L'Europa si è affermata come il mercato trainante del gruppo, rappresentando il 41,5% delle vendite globali totali e registrando un picco di crescita del 246% anno su anno lo scorso marzo. Nel Regno Unito, Omoda & Jaecoo hanno raggiunto una quota del 4,7% e il sesto posto tra le marche più vendute, con 17.951 unità vendute in un solo mese. Il JAECOO 7 ha guidato le classifiche di vendita per modello e viene descritto dai media internazionali come il modello cinese di maggior successo in Europa, senza rivali. In Spagna e Italia le vendite mensili hanno superato le 3.000 unità, con una crescita a tre cifre in Italia. In Polonia sono state oltre 2.000 le vetture vendute nello stesso periodo. Il brand è quindi passato dall'essere una novità a una presenza consolidata in mercati altamente regolamentati.

Omoda & Jaecoo hanno investito fortemente nella co-creazione con i consumatori, principalmente giovani, coinvolgendo gli utenti sia nelle fasi di design sia nel perfezionamento tecnologico. Migliaia di indagini sono condotte a livello internazionale per adattare prodotti e tecnologie ai reali bisogni degli automobilisti. L'attenzione per le nuove generazioni si traduce in modelli come Omoda 7, presentato nelle principali Fashion Week europee e realizzato in collaborazione con Vogue, e JAECOO 5, progettato come miglior SUV outdoor e pet-friendly, offrendo comfort sia agli amanti delle attività all'aperto sia ai loro animali.

Sul fronte dell'innovazione tecnologica, Omoda & Jaecoo stanno ridefinendo gli standard con il sistema super ibrido SHS, sviluppando modelli ibridi e 100% elettrici capaci di garantire elevate prestazioni, lunga autonomia e consumi estremamente ridotti. JAECOO 7 SHS-P è già diventato il benchmark globale tra i PHEV, mentre Omoda 5 SHS-H, con oltre 400.000 unità vendute, figura nella Top 3 dei mercati chiave con la versione HEV. JAECOO 5 EV ha superato le 20.000 unità mensili solo nove mesi dopo il lancio, primeggiando anche nelle vendite EV in Indonesia e Thailandia.

L'obiettivo ora è ambizioso: raggiungere 1 milione di auto vendute ogni anno entro il 2027. Per consolidare la crescita, il marchio continuerà a sviluppare la strategia dual-brand: Omoda con la gamma crossover, rivolta ai consumatori LOHAS, e Jaecoo con la gamma off-road raffinata, dedicata a chi ricerca l'avventura con stile.

Tra le novità tecnologiche annunciate, il sistema VPD (Valet Parking Driver) debutterà nella seconda metà dell'anno per garantire nuovi servizi di parcheggio automatico e assistenza intelligente. Inoltre l'AI Cabin, cabina intelligente sviluppata per i giovani utenti globali, integrerà gaming, conversazione emotiva e navigazione vocale avanzata capace di comprendere e anticipare le esigenze degli occupanti.

Il 26 aprile saranno svelati ulteriori dettagli strategici a Wuhu, dove, durante l'IBS Chery International Business Summit, sarà lanciata ufficialmente la nuova strategia denominata "New Million" e celebrata l'uscita dalla linea di produzione di Omoda 4. Una nuova fase di sviluppo che mira a trasformare il traguardo del milione cumulato in un nuovo punto di partenza.

Chery Group, di cui Omoda & Jaecoo fanno parte insieme a Chery, Lepas e iCAUR, riafferma la propria leadership globale con la volontà di radicarsi sui mercati locali. In Italia, il gruppo intende consolidare la propria presenza portando soluzioni di mobilità pensate per gli automobilisti italiani e contribuendo concretamente all'evoluzione del settore sul territorio nazionale.