Honda Italia e RedMoto. Ecco la nuova promo "Vai a Mille!"

Honda lancia una promozione sulle CRF250R e CRF450R MY2026: sconto di 1.000 euro e finanziamento a tasso zero per facilitare l'ingresso nel motocross.

Honda Italia e RedMoto accendono il mercato delle due ruote off-road con una nuova iniziativa che promette di attirare l’attenzione degli appassionati di motocross in tutta Italia. A partire dal 27 aprile 2026, i riflettori sono puntati su due protagoniste assolute del segmento racing: Honda CRF250R e Honda CRF450R, modelli da sempre sinonimo di prestazioni elevate, affidabilità e tecnologia derivata dalle competizioni.

La nuova campagna, sviluppata da Honda Italia insieme a RedMoto, nasce con un obiettivo preciso: rendere più accessibile il motocross di alto livello proprio nel momento chiave della stagione, quando piloti e appassionati si preparano a tornare in pista o decidono di rinnovare la propria moto.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato da uno sconto immediato di 1.000 euro (IVA inclusa) sul prezzo al pubblico di entrambi i modelli. Un vantaggio concreto che abbassa sensibilmente la soglia d’ingresso per chi desidera entrare nel mondo Honda off-road con un mezzo competitivo. Ma non è tutto. A rendere ancora più interessante l’offerta arriva anche una soluzione finanziaria sviluppata in collaborazione con Agos, che prevede finanziamento a tasso zero fino a 5.000 euro, una formula pensata per facilitare ulteriormente l’acquisto.

Il claim scelto per accompagnare la campagna, “VAI A MILLE! CON LA TUA NUOVA CRF 2026”, sintetizza perfettamente lo spirito dell’iniziativa: velocità, adrenalina e accessibilità. Un messaggio diretto che punta a coinvolgere sia i piloti esperti sia chi si avvicina per la prima volta al motocross.

Grazie alla promozione, i prezzi diventano particolarmente competitivi nel panorama di riferimento. La CRF250R MY 2026 scende a 8.890 euro, mentre la CRF450R MY 2026 si posiziona a 9.690 euro, confermandosi tra le proposte più interessanti del segmento per rapporto qualità-prezzo.

Come sottolineato da Michele Berera, Responsabile commerciale di RedMoto, l’iniziativa arriva in un momento strategico e risponde a una domanda concreta del mercato. “Un’offerta estremamente competitiva” che combina prezzo vantaggioso e condizioni finanziarie favorevoli, permettendo di accedere a moto di altissimo livello con un investimento più sostenibile.

La promozione è valida dal 27 aprile 2026 fino a esaurimento scorte e rappresenta un segnale chiaro della volontà di Honda Italia e RedMoto di sostenere la rete vendita e rafforzare la presenza nel segmento motocross. Restano invece invariati i prezzi degli altri modelli della gamma distribuita da RedMoto.

In un contesto sempre più competitivo, questa operazione si configura come una leva commerciale importante, capace di coniugare prestazioni racing, convenienza economica e accesso facilitato al credito, elementi chiave per conquistare una platea sempre più ampia di appassionati delle due ruote off-road.