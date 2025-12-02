Connect with us

FIAT e Fiat Professional guidano il mercato italiano a novembre e nei primi 11 mesi dell’anno

Published

FIAT e Fiat Professional si riconfermano alla guida del mercato automobilistico italiano, consolidando la loro leadership sia nel comparto delle vetture che in quello dei veicoli commerciali leggeri. Secondo l’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, il marchio torinese ha registrato a novembre un totale di 14.701 immatricolazioni, raggiungendo una quota complessiva dell’11,3%, in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024.

Nel mercato delle auto, Fiat mantiene la prima posizione per l’undicesimo mese consecutivo con 10.849 immatricolazioni, pari a una quota dell’8,7%, in crescita di 1,8 punti percentuali su base annua. Anche considerando l’intero periodo da gennaio a novembre 2025, la casa automobilistica consolida la propria leadership con 180.436 unità immatricolate e una quota dell’11,3%, in aumento di 0,4 punti rispetto allo stesso periodo del 2024.

Pandina Hybrid, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, si conferma la vettura più venduta in Italia con 6.832 immatricolazioni. Questo modello, apprezzato per efficienza, guidabilità e accessibilità, si distingue anche per l’integrazione di nuovi sistemi di assistenza alla guida come il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento di corsia, la frenata automatica d’emergenza, il rilevamento della stanchezza e i sensori di parcheggio posteriori. Nei prossimi mesi, la gamma delle city car Fiat verrà ampliata con la nuova 500 Hybrid, prodotta a Torino Mirafiori, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership del marchio nel segmento urbano.

Fiat rafforza inoltre la propria posizione nella mobilità sostenibile urbana. Il quadriciclo elettrico Topolino domina il mercato italiano della micromobilità con oltre il 40% di quota, a testimonianza dell’impegno del brand verso soluzioni innovative e accessibili per la mobilità cittadina.

Nel segmento dei veicoli commerciali, Fiat Professional si conferma leader in Italia con 3.852 immatricolazioni a novembre, pari a una quota di mercato del 24,3%, in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Il Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa in Abruzzo, si distingue come il van più venduto nel Paese con 1.614 immatricolazioni e una quota del 26% nel proprio segmento. Anche il Doblò van consolida il proprio successo, confermandosi punto di riferimento tra i van compatti con una quota del 40% e circa 1.600 unità immatricolate.

I dati di novembre confermano il ruolo di Fiat come pilastro della produzione automobilistica nazionale. Con stabilimenti attivi sul territorio italiano e un’offerta che spazia dalle city car ai veicoli professionali, il marchio consolida la propria centralità in un mercato in continua evoluzione. FIAT chiude così un altro mese da protagonista assoluto, ponendo le basi per chiudere il 2025 con risultati in ulteriore crescita.

