FIAT è partner ufficiale del 43° Torino Film Festival

FIAT rinnova il suo profondo legame con Torino e con il mondo dell’arte diventando partner ufficiale del 43° Torino Film Festival, uno degli eventi più importanti dedicati alla Settima Arte in Italia. La collaborazione rappresenta un tributo alla città e alla tradizione cinematografica nazionale, unendo il fascino della storica 500 con l’eleganza e l’innovazione del presente.

Durante la manifestazione, una flotta di Fiat 500 Hybrid TORINO sarà messa a disposizione per accompagnare registi, attori e ospiti speciali nei loro spostamenti. Queste vetture rappresenteranno l’anima sostenibile e contemporanea del marchio, rendendo omaggio alla sua lunga storia. Un esemplare di 500 Hybrid sarà inoltre esposto alla Mole Antonelliana, simbolo di Torino e sede del Museo Nazionale del Cinema, a testimonianza del ruolo iconico che la vettura ha avuto nell’immaginario collettivo italiano e internazionale.

L’evento si inserisce nel cuore della settimana di celebrazioni dedicata al lancio della nuova 500 Hybrid, consolidando il legame tra innovazione tecnologica e patrimonio culturale. In questo contesto, la nuova partnership assume un significato profondo: “una dichiarazione d’amore verso l’Italia e il suo cinema, unendo innovazione, eleganza della Dolce Vita e quello spirito tutto italiano fatto di libertà e gioia”.

Accanto alla presenza della 500 Hybrid come mezzo ufficiale del Festival, FIAT e il Torino Film Festival collaboreranno anche nella realizzazione di una mostra speciale curata dal Museo Nazionale del Cinema. Intitolata “L’Italia che piace – In viaggio con FIAT tra i nostri capolavori del cinema”, l’esposizione sarà aperta al pubblico dal 21 novembre al 1 dicembre 2025 sulla storica cancellata della Mole Antonelliana. Il percorso visivo racconterà decenni di incontri tra il marchio torinese e il cinema italiano, ripercorrendo scene memorabili e automobili che hanno contribuito a fissare su pellicola l’identità di un intero Paese.

Con questa iniziativa, FIAT e il Torino Film Festival rafforzano un’importante sinergia tra mobilità, cultura e arte cinematografica. Dalla storica 500 ai modelli più innovativi, FIAT continua a rappresentare un simbolo di italianità capace di rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici.