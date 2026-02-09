Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Fiat celebra l’arrivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con una nuova campagna dal tono ironico e brillante: “Piero Chiambretti sulla neve”. A dieci anni dall’ultima collaborazione con il marchio torinese, il celebre conduttore torna protagonista e firma la parte creativa di uno spot che unisce leggerezza, colore e ritmo.

L’ambientazione è quella di un teatro di posa dove il confine tra realtà e finzione si dissolve in un racconto visivo dallo stile cartoon, dinamico e surreale. L’apertura è affidata a un’idea iconica: un frigorifero vintage Fiat da cui Chiambretti emerge pronunciando la battuta “Quando vedo una Fiat, mi sciolgo!”. Da qui prende vita una “danza” sulle note della *Hungarian Dance* di Brahms, animata da auto Fiat, atleti olimpici e scenografie che rievocano Milano e Cortina.

Il nuovo spot propone due versioni televisive, realizzate per accompagnare le promozioni Fiat dei mesi di febbraio e marzo 2026. La campagna, destinata a TV, media digitali e stampa, vuole trasmettere i valori cardine del marchio: vicinanza alle persone, allegria e spirito positivo. L’iniziativa mira anche a consolidare il legame tra Fiat e i grandi eventi sportivi internazionali, in un anno cruciale per l’immagine dell’Italia nel mondo.

Il progetto pubblicitario non è solo spettacolo ma anche occasione di lancio per la nuova gamma Fiat, con offerte dedicate a chi sceglie vetture in pronta consegna o rottamazione di veicoli Euro 0-4. Protagoniste sono le nuove Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda (versione benzina o ibrida) e 600 Hybrid.

Le promozioni del periodo includono la Pandina Hybrid a partire da 9.950 euro con finanziamento Stellantis Financial Services, la Nuova 500 Hybrid da 15.950 euro, la Grande Panda da 14.950 euro e la 600 Hybrid da 18.950 euro. Tutte le offerte sono soggette a condizioni di finanziamento e alla rottamazione di un veicolo di categoria fino a Euro 4.

I modelli presentati si distinguono per efficienza e consumi contenuti, con emissioni di CO₂ aggiornate secondo il ciclo WLTP al novembre 2025. Pandina e 500 Hybrid confermano prestazioni equilibrate e consumi inferiori ai 5,3 litri ogni 100 km, mentre la nuova Grande Panda ibrida 1.2 110 CV e la 600 Hybrid 1.2 110 CV POP promettono emissioni ridotte fino a 109 g/km.

Con “Piero Chiambretti sulla neve”, Fiat sceglie un linguaggio pubblicitario empatico e fuori dagli schemi. Una celebrazione dell’ironia italiana che accompagna il brand verso Milano-Cortina 2026, sottolineando il suo ruolo come simbolo di ottimismo, energia e creatività nel panorama automobilistico del Paese.