Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Published

Fiat celebra l’arrivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con una nuova campagna dal tono ironico e brillante: “Piero Chiambretti sulla neve”. A dieci anni dall’ultima collaborazione con il marchio torinese, il celebre conduttore torna protagonista e firma la parte creativa di uno spot che unisce leggerezza, colore e ritmo.

L’ambientazione è quella di un teatro di posa dove il confine tra realtà e finzione si dissolve in un racconto visivo dallo stile cartoon, dinamico e surreale. L’apertura è affidata a un’idea iconica: un frigorifero vintage Fiat da cui Chiambretti emerge pronunciando la battuta “Quando vedo una Fiat, mi sciolgo!”. Da qui prende vita una “danza” sulle note della *Hungarian Dance* di Brahms, animata da auto Fiat, atleti olimpici e scenografie che rievocano Milano e Cortina.

Il nuovo spot propone due versioni televisive, realizzate per accompagnare le promozioni Fiat dei mesi di febbraio e marzo 2026. La campagna, destinata a TV, media digitali e stampa, vuole trasmettere i valori cardine del marchio: vicinanza alle persone, allegria e spirito positivo. L’iniziativa mira anche a consolidare il legame tra Fiat e i grandi eventi sportivi internazionali, in un anno cruciale per l’immagine dell’Italia nel mondo.

Il progetto pubblicitario non è solo spettacolo ma anche occasione di lancio per la nuova gamma Fiat, con offerte dedicate a chi sceglie vetture in pronta consegna o rottamazione di veicoli Euro 0-4. Protagoniste sono le nuove Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda (versione benzina o ibrida) e 600 Hybrid.

Le promozioni del periodo includono la Pandina Hybrid a partire da 9.950 euro con finanziamento Stellantis Financial Services, la Nuova 500 Hybrid da 15.950 euro, la Grande Panda da 14.950 euro e la 600 Hybrid da 18.950 euro. Tutte le offerte sono soggette a condizioni di finanziamento e alla rottamazione di un veicolo di categoria fino a Euro 4.

I modelli presentati si distinguono per efficienza e consumi contenuti, con emissioni di CO₂ aggiornate secondo il ciclo WLTP al novembre 2025. Pandina e 500 Hybrid confermano prestazioni equilibrate e consumi inferiori ai 5,3 litri ogni 100 km, mentre la nuova Grande Panda ibrida 1.2 110 CV e la 600 Hybrid 1.2 110 CV POP promettono emissioni ridotte fino a 109 g/km.

Con “Piero Chiambretti sulla neve”, Fiat sceglie un linguaggio pubblicitario empatico e fuori dagli schemi. Una celebrazione dell’ironia italiana che accompagna il brand verso Milano-Cortina 2026, sottolineando il suo ruolo come simbolo di ottimismo, energia e creatività nel panorama automobilistico del Paese.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Senza categoria

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Società

Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Moda

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Motori

Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV

Giochi

Pokémon celebra i 30 anni con la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Un percorso che fonde eredità, design e cultura automobilistica accompagna la Honda NSX Tribute by Italdesign dalle strade del Giappone fino alla sua première...

42 minuti ago

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Škoda accelera sulla strada dell’elettrificazione e lo fa con un modello destinato a cambiare gli equilibri del segmento B-SUV. Si chiama Škoda Epiq ed...

2 ore ago

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

In un mondo sempre più orientato verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la tutela della biodiversità, la sostenibilità è diventata un fattore...

16 ore ago

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Suzuki conferma la sua presenza al Pescare Show 2026, la grande fiera internazionale dedicata alla pesca sportiva, in programma dal 13 al 15 febbraio...

20 ore ago