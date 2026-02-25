FIAT e RDS insieme a Sanremo: amore, musica e sostenibilità

Il legame tra FIAT e il Festival di Sanremo si rinnova con una nuova edizione di “FIAT e RDS Love Sanremo”, un’iniziativa che celebra la musica italiana e i valori di gioia e condivisione. Dopo il successo dello scorso anno, il marchio torinese torna come protagonista nella città dei fiori, in collaborazione con RDS 100% Grandi Successi, una delle emittenti radiofoniche più amate del Paese.

L’evento si svolge in piazza Muccioli, a pochi passi dal celebre teatro Ariston, cuore pulsante del Festival della Canzone Italiana. Fino al 28 febbraio, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva nel mondo FIAT, dove creatività, musica e passione si intrecciano sotto il segno di “That’s Amore”.

Nella piazza sarà allestita una doppia esposizione che vede protagoniste la nuova Grande Panda e la Nuova 500 Ibrida, simboli dell’impegno del marchio verso una mobilità sempre più sostenibile. Gli spazi dell’allestimento invitano alla partecipazione e al divertimento: una simpatica segnaletica incoraggerà i visitatori a scambiarsi un bacio, mentre speciali cartoline permetteranno di lasciare un messaggio d’amore che verrà poi letto in diretta durante le trasmissioni di RDS.

Non mancherà un tocco social e contemporaneo: a bordo della mitica 500 sarà possibile registrare un video in stile Dolcevita, da condividere online per raccontare il proprio momento sanremese. Una dichiarazione d’amore verso la musica, la città e l’Italia stessa, elementi che da sempre costituiscono il DNA di FIAT.

La collaborazione con RDS prevede anche dirette radiofoniche dal vivo, condotte da Petra Loreggian e Giovanni Vernia, che accoglieranno e intervisteranno gli artisti in gara al Festival. Tra gli ospiti di quest’anno figura Tommaso Paradiso, al suo debutto sul palco dell’Ariston. In linea con lo spirito del progetto, l’artista – in accordo con la sua casa di produzione Sony – si muoverà per le stradine di Sanremo a bordo dell’agile e gioiosa Topolino, portando un messaggio di sostenibilità e leggerezza.