Motori

FIAT e Wizz Air Rome Half Marathon 2025: mobilità sostenibile al centro della scena

Published

Fiat ha recentemente consolidato il suo impegno verso la sostenibilità diventando partner ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un evento di grande rilevanza internazionale che si è svolto a Roma il 18 e 19 ottobre. Questa collaborazione rappresenta un altro passo significativo nel viaggio di Fiat nel mondo del running, all’insegna dei valori di inclusività e condivisione.

Protagonista dell’evento è stata la Nuova Fiat Grande Panda, un’icona dell’innovazione e della mobilità responsabile. La vettura, simbolo di un design iconico e di una tecnologia all’avanguardia, è stata esposta nel Villaggio della Maratona presso Eataly Ostiense dal 16 al 18 ottobre, attirando l’attenzione dei partecipanti e del pubblico. La Grande Panda ha avuto un ruolo centrale nella maratona, aprendo la corsa ufficiale con una versione completamente elettrica, immersa nello spettacolare scenario storico di Roma, tra monumenti iconici e paesaggi mozzafiato, culminando con un arrivo davanti al maestoso Colosseo.

Fiat è stata anche protagonista delle corse non competitive del sabato, come la Longevity Run e la Dog Run, evidenziando il suo impegno verso la promozione di uno stile di vita attivo e sostenibile. Questi eventi hanno visto la partecipazione di famiglie e appassionati di sport accompagnati dai propri cani, sottolineando l’importanza della semplicità e dell’inclusività nel movimento. “Fiat ribadisce la volontà di essere vicina alle persone e alle famiglie, celebrando la dimensione più semplice e inclusiva del movimento”, afferma l’azienda.

La Nuova Fiat Grande Panda, con le sue diverse motorizzazioni, tra cui un potente Hybrid da 110 CV e una versione 100% elettrica con un’autonomia di 320 km, incarna perfettamente i valori di rispetto per l’ambiente e accessibilità. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante nell’ambito di un evento che celebra non solo lo sport ma anche il benessere e la socialità, valorizzando la bellezza unica della capitale italiana.

Con una partecipazione di oltre 22.000 runner provenienti da tutto il mondo, la Wizz Air Rome Half Marathon 2025 ha confermato il suo status di evento più internazionale d’Italia, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra le meraviglie di Roma. Fiat, con il suo impegno verso una mobilità sempre più elettrificata e accessibile, ha saputo sfruttare questa cornice unica per promuovere uno stile di vita attivo e responsabile, consolidando ulteriormente il suo legame con il territorio e le persone.

