Fiat: Grande Panda arriva nelle concessionarie

Sabato 29 e domenica 30 marzo, la nuova Fiat Grande Panda sarà protagonista del primo evento Porte Aperte presso tutti i concessionari FIAT italiani. Un’occasione unica per scoprire da vicino e provare su strada l’ultima nata del marchio FIAT, che segna un ritorno trionfale della casa torinese nel segmento B, dove è stata leader per decenni con oltre 23 milioni di veicoli venduti in tutta Europa.

La Fiat Grande Panda rappresenta il futuro della mobilità, con un design all’avanguardia e motorizzazioni innovative. Il debutto ufficiale dell’auto è stato anticipato da un tour emozionante, “LA PRIMA”, che ha fatto tappa in numerose città italiane, dando agli appassionati la possibilità di vedere il nuovo modello in anteprima.

Progettata dal Centro Stile di Torino, la nuova Fiat Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte, un design essenziale e un abitacolo funzionale, perfetta per la mobilità cittadina e familiare. La combinazione di un aspetto solido e un design dinamico conferisce all’auto una personalità unica e affascinante. La nuova Grande Panda è la prima vettura FIAT a essere sviluppata sulla piattaforma multi-energia flessibile e versatile “Smart Car Platform” di Stellantis, che risponde alle esigenze di ogni tipo di cliente.

Il Porte Aperte di FIAT sarà anche l’occasione per esplorare le soluzioni innovative ed eco-sostenibili della nuova Grande Panda. Tra queste, spicca il cavo di ricarica integrato e retrattile, un’esclusiva per una vettura elettrica FIAT. I clienti potranno inoltre vivere l’emozione di un test drive a bordo del nuovo modello, apprezzando le doti dinamiche e il comfort che la Grande Panda offre su strada.

Il modello è disponibile in due motorizzazioni: la versione ibrida, che adotta un motore turbo 1.2 litri da 110 CV, con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione, per una guida brillante e fluida; e la versione completamente elettrica, equipaggiata con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW (113 CV), che garantisce un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato. Questo rende la Grande Panda ideale per l’uso quotidiano in città e per le gite del weekend.

FIAT continua a puntare sulla sostenibilità, e la nuova Grande Panda ne è la prova. Il modello adotta materiali innovativi, come l’alluminio e la plastica ricavata da cartoni per bevande, riciclati e trasformati in parti degli interni. Inoltre, è la prima auto a utilizzare il BAMBOX Bamboo Fiber Tex®, un tessuto sostenibile che contiene vere fibre di bambù per rivestire la plancia della vettura.

La nuova Grande Panda è disponibile in diverse configurazioni e versioni, pensate per rispondere alle diverse esigenze dei clienti. La versione ibrida è offerta negli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA, mentre la versione elettrica è proposta nell’allestimento top di gamma LA PRIMA e nella versione speciale (Grande Panda)RED, che con il suo impatto sociale promuove l’inclusione e la solidarietà.

FIAT ha pensato anche alla personalizzazione con sette livree ispirate agli elementi naturali tipicamente italiani, tra cui il calore del sole, l’azzurro del mare e la solidità della terra, oltre ai classici colori come il bianco, il rosso e il nero.