Fiat Grande Panda è il super premio de “La Ruota della Fortuna”

La celebre trasmissione televisiva La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e trasmessa ogni sera alle 20.40 su Canale 5, ha un nuovo super premio ufficiale: la Fiat Grande Panda. A partire da lunedì 8 settembre 2025, i concorrenti del game show avranno l’opportunità di vincere questo straordinario modello di auto se la ruota si fermerà sullo spicchio dedicato e risponderanno correttamente a delle domande.

Fiat e La Ruota della Fortuna condividono valori comuni come familiarità, accessibilità e iconicità, e questa collaborazione esalta tale sinergia. Sin dal suo debutto, la nuova edizione del programma ha saputo rinnovarsi in ritmo, estetica e struttura di gioco, senza però perdere l’essenza che ha conquistato milioni di telespettatori per decenni.

La Fiat Grande Panda, un simbolo di mobilità accessibile e sostenibile, è disponibile in tre motorizzazioni: benzina, ibrida ed elettrica, con cambi manuali e automatici. Il suo design è ispirato alla prima Panda degli anni ’80, con fari LED in stile pixel, fanali posteriori cubici e la caratteristica scritta “PANDA” in rilievo 3D sulle portiere.

La partecipazione di Fiat a La Ruota della Fortuna rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame storico tra il brand automobilistico e il pubblico italiano, rendendo l’auto protagonista nelle case di tutti. La collaborazione tra la Grande Panda e il celebre show riafferma ancora una volta l’abilità di Fiat di reinventarsi con coerenza e stile.