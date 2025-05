Fiat Grande Panda e Shaggy per celebrare il 30° anniversario della hit “Boombastic”

FIAT e Shaggy si uniscono per festeggiare il 30° anniversario della celebre hit “Boombastic” con un remake speciale e un nuovo spot pubblicitario per la Grande Panda. La collaborazione celebra non solo la longevità della canzone, diventata un classico globale, ma evidenzia anche il lancio della nuova versione della iconica auto italiana.

Fiat Grande Panda e Shaggy sono i protagonisti di un nuovo video musicale intitolato “Boombastic (Fantastic)”, diretto dal visionario regista Joseph Kahn. Il video non solo rende omaggio al brano originale, ma è anche parte integrante del nuovo spot pubblicitario di FIAT che segna il 45° anniversario della Panda. Lo spot, caratterizzato dallo slogan “Life is Pandastic”, incarna una filosofia di vita vivace e gioiosa che si riflette nelle innovazioni, stilistiche e tecniche, della Grande Panda.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, ha commentato: “In occasione del 30° anniversario della hit ‘Boombastic’, FIAT ha ritenuto che fosse il momento ideale per rinnovare un grande classico rendendolo più accattivante per la generazione X. Il risultato è ‘Pandastic’, un brillante esempio di marketing innovativo oltre che un’associazione significativa: una canzone di successo globale per un’auto globale, e una colonna sonora iconica che segna il ritorno delle forme iconiche di un classico degli anni ’80.”

La Grande Panda si presenta come una vettura moderna ed ecologica, pensata per chi desidera un veicolo con impatto sociale significativo, grazie alla sua piattaforma multi-energia flessibile e versatile. FIAT promette di offrire un’auto che non compromette lo stile o la personalità, mantenendo il tutto a un prezzo “Pandastic”. La vettura combina abilmente un design rétro-futuristico con una funzionalità adatta alla vita urbana, trasformando un semplice viaggio in un’esperienza allegra e creativa.

Nel riflettere sull’impatto della sua hit, Shaggy ha aggiunto: “La collaborazione con FIAT per celebrare il 30° anniversario di ‘Boombastic’ è davvero entusiasmante. Come la canzone, FIAT si fonda su una tradizione stilistica audace e un impatto indimenticabile. Insieme, festeggiamo questo traguardo con la stessa energia e creatività che hanno reso ‘Boombastic’ un successo globale.”

Lo spot della Grande Panda esalta le doti di abitabilità e comfort, mentre rimane compatto con una lunghezza di soli 3,99 metri. L’attenzione ai dettagli si manifesta nel design pixelato e innovativo, caratteristico della griglia frontale e dei fari, ispirato alle finestre a cubo del famoso edificio del Lingotto. Una delle caratteristiche più ingegnose della Panda è il cavo a spirale retrattile, che facilita e rende più “pulita” la ricarica.

Prodotta da Movie Magic, il video e lo spot rappresentano un’avventura visiva e musicale che consolida la reputazione di FIAT come leader nel design automobilistico innovativo e nella cultura pop.