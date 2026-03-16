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Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

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Rappresenta uno dei modelli più importanti per il rilancio del marchio torinese nel segmento B. Con una lunghezza di poco inferiore ai quattro metri, una piattaforma di nuova generazione e una motorizzazione mild hybrid da 110 CV, la Grande Panda punta a reinterpretare l’iconica utilitaria italiana con un linguaggio moderno, senza perdere il carattere pratico e razionale che ha reso celebre la Panda originale.

Noi l’abbiamo guidata mettendola alla prova tra città e strade extraurbane, analizzandone design, abitacolo, tecnologia e comportamento dinamico.

Il colpo d’occhio è immediatamente riconoscibile. La nuova Grande Panda si ispira chiaramente alla Panda degli anni Ottanta, ma lo fa con un linguaggio stilistico più contemporaneo e robusto. Le linee sono volutamente squadrate, con superfici tese e proporzioni compatte che trasmettono solidità.

Il frontale è dominato dai caratteristici fari a LED con grafica “pixel”, un elemento stilistico distintivo che richiama simbolicamente le finestre del Lingotto di Torino. Anche i dettagli raccontano la storia del modello: la scritta “Panda” impressa sulle portiere e alcuni richiami al logo Fiat storico contribuiscono a costruire un’identità forte e facilmente riconoscibile.

Con i suoi 3,99 metri di lunghezza, la Grande Panda resta agile nel traffico urbano ma appare più imponente rispetto alla Panda tradizionale, grazie anche alla maggiore altezza da terra e alle protezioni della carrozzeria che le conferiscono un aspetto quasi da piccolo crossover urbano.

Salendo a bordo si percepisce subito la volontà di creare un ambiente semplice ma originale. L’abitacolo è luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e offre spazio sufficiente per quattro adulti, mentre il quinto posto resta più sacrificato.

Il design della plancia è dominato dalla struttura ovale che integra la strumentazione digitale e il display centrale, un richiamo stilistico al circuito sul tetto del Lingotto. Alcune versioni introducono materiali sostenibili, come inserti in fibra di bambù e tessuti riciclati per i rivestimenti.

Colpisce soprattutto la praticità. Il bagagliaio raggiunge 412 litri, uno dei valori più elevati della categoria, e con i sedili posteriori abbattuti si arriva a oltre 1.300 litri di capacità. Un risultato notevole considerando le dimensioni compatte dell’auto.

Anche la qualità percepita convince: assemblaggi solidi e materiali ben accoppiati contribuiscono a creare un ambiente semplice ma curato, perfettamente in linea con il posizionamento della vettura.

Sul fronte tecnologico la Grande Panda compie un deciso passo avanti rispetto alla tradizione del modello. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici è affiancato da un sistema infotainment touchscreen fino a 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

La dotazione include diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali stradali. Nelle versioni più complete arrivano anche retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e ricarica wireless per lo smartphone.

Il risultato è un pacchetto tecnologico competitivo per il segmento delle utilitarie, pensato per offrire un’esperienza digitale moderna senza complicare l’utilizzo quotidiano.

Sotto il cofano lavora il nuovo 1.2 tre cilindri turbo mild hybrid, affiancato da un piccolo motore elettrico che supporta il termico nelle fasi di partenza e accelerazione. La potenza complessiva raggiunge 110 CV, gestita da un cambio automatico eDCT a doppia frizione.

Nel traffico cittadino la Grande Panda mostra il suo lato migliore. La risposta del sistema ibrido rende le partenze fluide e silenziose, mentre la compattezza della carrozzeria facilita le manovre negli spazi stretti.

Sui percorsi extraurbani emerge invece un comportamento equilibrato: lo sterzo è leggero ma preciso e l’assetto privilegia il comfort, assorbendo bene le irregolarità dell’asfalto. Il motore non punta alle prestazioni pure, ma offre una spinta più che adeguata per l’uso quotidiano e buone riprese nelle accelerazioni.

Anche i consumi risultano interessanti: durante i test su lunga percorrenza sono stati registrati valori intorno ai 5 litri ogni 100 km, dimostrando l’efficacia della soluzione mild hybrid nel ridurre i costi di gestione.

La nuova Fiat Grande Panda Hybrid riesce nell’impresa di reinterpretare uno dei modelli più iconici dell’automotive italiano in chiave contemporanea. Il design dal forte richiamo retrò, l’abitacolo sorprendentemente spazioso e una tecnologia finalmente al passo coi tempi la rendono una proposta concreta per chi cerca una compatta pratica e moderna.

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