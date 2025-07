Fiat Grande Panda vince il “Red Dot Award” 2025

La Fiat Grande Panda ha conquistato il prestigioso Red Dot Award 2025 nella categoria “Product Design”, grazie al suo design interno ed esterno distintivo e innovativo. Riconosciuta per la sua originalità, sostenibilità e inconfondibile stile italiano, la Grande Panda si è distinta per caratteristiche come i fari a LED PXL e gli interni realizzati con materiali riciclati, inclusa la plancia unica in BAMBOX Bamboo Fiber Tex®.

FIAT ha celebrato questo successo durante l’evento Designers’ Night a Essen, in Germania, ricevendo elogi dalla giuria internazionale composta da 43 esperti di design e accademici. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo per il marchio italiano nel panorama automobilistico globale.

“Il nostro obiettivo con Grande Panda era quello di coniugare semplicità, ingegno e stile,” ha dichiarato Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global. “Vincere il Red Dot Award con un’auto che incarna così bene l’evoluzione del DNA Fiat è motivo di grande orgoglio.”

La Grande Panda segna il ritorno audace di FIAT nel segmento B, ispirandosi all’iconica Panda degli anni ’80 e progettata a Torino presso il Centro Stile. Combina tradizione e innovazione attraverso elementi distintivi come l’illuminazione PXL LED, che evoca i videogiochi retrò e richiama le finestre cubiche del Lingotto. Inoltre, per la prima volta nel settore, la plastica blu degli interni integra materiali provenienti da cartoni per bevande riciclati, con l’equivalente di 140 cartoni per veicolo. L’uso del tessuto sostenibile BAMBOX Bamboo Fiber Tex® per la plancia rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità.

Francois Leboine, Head of FIAT Design, ha condiviso il suo entusiasmo: “Con la Grande Panda, il nostro obiettivo era reinterpretare un’icona amata in chiave contemporanea, fondendo design emozionale e funzionalità, segno distintivo della creatività italiana.”

I Red Dot Design Awards, riconosciuti globalmente, premiano l’eccellenza nel design in vari settori, valutando progetti sulla base di criteri quali originalità, qualità estetica, usabilità e impatto ambientale. La vittoria della Grande Panda è una celebrazione del design italiano nella sua massima espressione, dimostrando come l’ingegno possa sposarsi con lo stile per rispondere alle moderne esigenze di mobilità.