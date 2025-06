FIAT lancia “A scuola di elettrico”: un’iniziativa educativa per accelerare la transizione elettrica

FIAT ha lanciato un’importante iniziativa educativa chiamata “A scuola di elettrico” per accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile. Questo progetto, sviluppato in collaborazione con UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), si propone di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini sui benefici delle auto elettriche a zero emissioni. “Hai mai guidato un’auto elettrica?” è la domanda che guida questo progetto, sottolineando come molti non abbiano ancora sperimentato la guida di veicoli elettrici.

Il 7 giugno, presso gli showroom FIAT, si terrà una giornata dedicata al test drive di veicoli elettrici, offrendo ai partecipanti l’opportunità di mettersi al volante di vetture 100% elettriche. Gli istruttori di guida dell’UNASCA accompagneranno i cittadini in questa esperienza, spiegando i vantaggi della mobilità elettrica. Questa giornata speciale si inserisce in un percorso educativo più ampio, che include anche iniziative come “Top Club” per promuovere la cultura della sicurezza stradale e della mobilità elettrica nelle scuole, e “A scuola di cambio automatico”.

FIAT si conferma leader della mobilità urbana in Italia, proponendo una gamma di veicoli elettrici che spaziano dalla 500e alla nuova Grande Panda Elettrica. Grazie alle offerte in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, la mobilità elettrica diventa più accessibile, con opzioni che partono da 18.950€ per la 500e fino a 49€ di canone mensile per la Topolino. Un recente sondaggio condotto da Fiat in collaborazione con Today.it rivela che ben il 97% dei conducenti di BEV (veicoli elettrici a batteria) si dichiara soddisfatto, dimostrando che l’ansia da ricarica e altri dubbi svaniscono con l’uso quotidiano.

Il progetto “A scuola di elettrico” rappresenta un passo significativo di FIAT verso una mobilità più sostenibile e consapevole, contribuendo a superare dubbi e pregiudizi sui veicoli elettrici e promuovendo un cambiamento culturale nel modo di pensare la mobilità urbana.