FIAT Professional presenta i nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design

FIAT Professional alza l’asticella nel mondo dei veicoli commerciali con il lancio dei nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design, una reinterpretazione moderna e dinamica del celebre van italiano. Pensati per chi non vuole rinunciare a stile e praticità, questi nuovi modelli combinano design esclusivo, tecnologia avanzata e un’anima sportiva, rendendoli la scelta ideale sia per l’utilizzo professionale che personale.

L’eredità FIAT Professional è evidente in ogni dettaglio, con il logo ben visibile sul lato della carrozzeria, mentre una striscia diagonale sopra l’asse posteriore aggiunge un tocco di dinamicità e forza visiva. Questo elemento non è solo estetico, ma enfatizza anche la robustezza strutturale del veicolo, confermandone l’affidabilità nelle condizioni più impegnative.

La gamma S-Design offre un look moderno e distintivo, reso ancora più accattivante dal pacchetto Icon Pack, che include paraurti verniciati, cerchi in lega da 17 pollici Diamond Cut, fendinebbia anteriori e specchietti retrovisori ripiegabili. I fari full LED migliorano ulteriormente l’estetica e garantiscono visibilità ottimale in qualsiasi condizione di guida.

Dal punto di vista delle prestazioni, FIAT Professional propone due varianti di motorizzazione:

Versione termica con motore 2.0 BlueHdi 180hp e cambio automatico .

con motore . Versione 100% elettrica con batteria da 75kWh, motore da 100kW (136hp) e un’autonomia fino a 352 km WLTP, perfetta per chi cerca un veicolo sostenibile senza compromessi.

A bordo di Scudo ed E-Scudo S-Design, la versatilità regna sovrana grazie al sistema Moduwork, che permette di trasformare la configurazione a tre posti in una postazione di lavoro ottimizzata, ampliando il vano di carico e massimizzando la praticità.

Per affrontare le giornate più fredde, il Winter Pack offre sedili anteriori riscaldati e un volante in pelle con riscaldamento, mentre il Comfort Pack garantisce un’esperienza di guida superiore grazie alla modalità Keyless Start e Access.

FIAT Professional ha puntato molto anche sulla tecnologia di bordo, integrando il sistema Radio NAV DAB, che mantiene il conducente sempre informato, e la telecamera Dynamic Surround View a 180 gradi, che facilita parcheggi e manovre in spazi ristretti. La sicurezza è ulteriormente rafforzata dai sensori di parcheggio anteriori, Blind Spot Detection (BSD), Flankguard e una telecamera posteriore, assicurando protezione totale durante la guida.

I nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design sono già disponibili sul mercato italiano con un’ampia gamma di pacchetti opzionali, per permettere ai clienti di personalizzare il veicolo in base alle proprie esigenze.