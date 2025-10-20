FIAT protagonista alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma

La magia del cinema incontra l’eccellenza automobilistica italiana. FIAT rinnova la sua partnership con Festa del Cinema di Roma, tornando come Auto Ufficiale per la 20ª edizione della manifestazione, in programma dal 15 al 26 ottobre presso l’iconico Auditorium Parco della Musica. Un palcoscenico prestigioso che celebra la settima arte e che, quest’anno, diventa anche vetrina per alcuni dei modelli più rappresentativi della Casa torinese.

Al centro dell’attenzione brilla la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, autentica star della flotta 2025. Questa esclusiva versione elettrica è il frutto della collaborazione con Giorgio Armani, icona intramontabile della moda italiana, e incarna alla perfezione l’incontro tra eleganza sartoriale e innovazione tecnologica. L’auto è esposta in uno stand che richiama l’atmosfera raffinata dell’Armani Hotel Milano, luogo simbolo dell’estetica Armani, per creare un’esperienza immersiva che fonde moda e cinema, due mondi capaci di raccontare storie ed emozioni con stile unico.

Accanto alla 500e spiccano anche la nuova Fiat Grande Panda, la brillante Fiat Topolino e la versatile Fiat 600, modelli che riflettono l’anima popolare e sostenibile del marchio. La Topolino 100% elettrica, in particolare, accoglie gli ospiti sul celebre red carpet — uno dei più lunghi al mondo — in un vivace omaggio alla joie de vivre italiana.

FIAT, fedele alla propria missione di democratizzare la mobilità sostenibile, mette a disposizione della manifestazione una flotta composta da 50 veicoli elettrici e ibridi, accompagnando ospiti e star con un tocco di stile e responsabilità ambientale. La presenza alla Festa del Cinema non è solo un’operazione di visibilità, ma una dichiarazione concreta di impegno verso un futuro più pulito, accessibile e proiettato all’innovazione.

Il legame tra FIAT e il grande schermo affonda le sue radici nel tempo: dall’inizio del XX secolo, i modelli della Casa automobilistica sono stati protagonisti di migliaia di film, documentari e spot pubblicitari. Auto iconiche hanno sfilato davanti alla macchina da presa, diventando simboli del Made in Italy riconosciuti in tutto il mondo. Oggi, con la sua presenza alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, FIAT celebra non solo questa lunga storia d’amore con il cinema, ma riafferma la sua vocazione a rappresentare lo stile italiano su un palcoscenico globale.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è l’espressione più alta di questa filosofia: un connubio di design, eleganza e tecnologia che rende l’automobile un’opera d’arte contemporanea. Insieme alla Topolino e ai modelli Grande Panda e 600, FIAT porta sotto i riflettori un messaggio forte: la mobilità del futuro può essere sostenibile senza rinunciare al fascino e alla personalità.