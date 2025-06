FIAT rivoluziona la ricarica elettrica: stazioni modulari a Madrid

FIAT ha annunciato una svolta nel mondo della mobilità elettrica, offrendo soluzioni innovative che riscrivono le regole della ricarica per veicoli elettrici, con un sistema di batterie modulari intercambiabili. A Madrid è stata inaugurata la prima stazione dedicata a questa tecnologia pionieristica, realizzata in collaborazione con Ample, azienda leader nella tecnologia delle batterie modulari. L’iniziativa rappresenta una vera e propria rivoluzione, con tempi di ricarica che scendono sotto i cinque minuti.

Madrid, nota per il suo impegno verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni, è stata scelta come scenario ideale per il lancio di questo progetto pilota. L’obiettivo è non solo testare l’efficienza di questa tecnologia all’avanguardia, ma anche prevedere un rapido ampliamento del servizio. “In FIAT, crediamo in una mobilità sempre più sostenibile e cerchiamo soluzioni che combinino il pensiero laterale e la semplicità, che sono alcuni dei nostri valori fondamentali. La nuova tecnologia di batterie modulari intercambiabili incarna proprio questi valori,” ha dichiarato Olivier Francois, CEO di FIAT.

Questo progetto vede anche la partecipazione di una flotta di Fiat 500e gestita da Free2move, appositamente adattate per utilizzare le batterie modulari Ample.Attualmente, 40 veicoli sono operativi, con la prospettiva di espandere la flotta fino a 100 unità entro la metà del 2025. La tecnologia di Ample offre infatti soluzioni rapide e intuitive, ottimizzando la disponibilità dei veicoli e riducendo i costi operativi senza dover dipendere dalle infrastrutture di ricarica tradizionali.

L’iniziativa si inserisce nel contesto più ampio delle strategie di FIAT per promuovere una mobilità più pulita e sostenibile. Grazie alla modularità delle batterie, i veicoli elettrici possono essere ricaricati in meno di cinque minuti presso le stazioni di scambio, migliorando l’efficienza operativa e riducendo l’ansia da autonomia degli utenti. «Questa soluzione semplice e innovativa contribuisce a ridurre l’ansia da autonomia grazie alla drastica riduzione dei tempi di ricarica, offrendo così un’esperienza di guida senza interruzioni,» ha aggiunto Francois.

La tecnologia di scambio batterie di Ample si distingue per la sua compatibilità con diverse piattaforme EV di Stellantis. Le batterie modulari sono progettate per sostituire quelle originali dei veicoli elettrici, offrendo un sistema di scambio veloce e immediatamente riconosciuto presso le stazioni. Questa soluzione è destinata a generare dati preziosi per Ample, FIAT e Stellantis, utili per valutare future implementazioni su larga scala.

Grazie al supporto di Free2move Charge, divisione di Stellantis dedicata alle soluzioni di ricarica ed energia, FIAT è in una posizione privilegiata per estrarre il massimo valore dai dati raccolti durante questa fase iniziale. Con lo sguardo rivolto al futuro, l’azienda si augura di poter estendere l’utilizzo di questa innovativa tecnologia anche al settore privato.