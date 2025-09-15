Connect with us

FIAT sostiene l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana per il terzo anno consecutivo

FIAT è orgogliosa di annunciare il proprio sostegno al 3° Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana (WMHF), che si terrà a Roma il 12 e 13 settembre 2025. L’evento, promosso dalla Fondazione Fratelli Tutti del Vaticano, rappresenta un appuntamento internazionale di grande rilevanza, dedicato al dialogo interculturale e alla promozione della pace globale.

Il tema scelto per questa edizione è #BeHuman, un invito a mettere al centro la dignità, l’unità e la comprensione reciproca in un momento storico segnato da sfide sociali, ambientali e geopolitiche sempre più urgenti.

In qualità di partner ufficiale, FIAT metterà a disposizione una flotta di 40 veicoli elettrici e ibridi per garantire la mobilità dei delegati e degli ospiti provenienti da tutto il mondo. Tra i modelli scelti figurano la Nuova Grande Panda elettrica, la Fiat 600 disponibile sia in versione elettrica sia ibrida, e l’E-Ulysse a zero emissioni, simboli concreti della transizione del marchio verso una mobilità più sostenibile e inclusiva.

Gaetano Thorel, Responsabile di FIAT e Abarth Europa, ha sottolineato l’importanza di questo impegno:
“Il sostegno di FIAT all’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana rappresenta i valori profondamente interconnessi che condividiamo di pace, unità e dignità umana, valori di cui il mondo ha bisogno ora più che mai”.

Attraverso la partecipazione al WMHF 2025, FIAT riafferma il suo ruolo come marchio innovativo impegnato non solo nella trasformazione della mobilità, ma anche nella costruzione di un futuro basato su fratellanza, solidarietà e sostenibilità.

Durante i due giorni di incontri a Roma, il 3° Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana riunirà leader globali, innovatori e promotori del cambiamento culturale, che prenderanno parte a tavole rotonde, workshop e dibattiti di alto livello. L’obiettivo sarà quello di creare nuove strade per favorire la pace, rafforzare i legami tra le comunità e promuovere la dignità umana in ogni parte del mondo.

La capitale italiana diventerà così il palcoscenico di un evento di portata internazionale, capace di unire istituzioni, imprese e società civile attorno a un messaggio universale: solo attraverso la fratellanza e la sostenibilità è possibile costruire un domani più equo e inclusivo.

