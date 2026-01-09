FIAT svela il nuovo QUBO L: il multispazio pensato per la famiglia moderna

FIAT amplia la propria gamma con una novità dedicata alle famiglie e alla vita dinamica di oggi. Il nuovo QUBO L nasce per offrire versatilità, comfort e un tocco di allegria a chi cerca un veicolo capace di adattarsi alle più diverse esigenze quotidiane, dalle uscite in città alle avventure all’aria aperta.

Progettato per unire spazio, funzionalità e stile, il QUBO L sarà disponibile in due configurazioni: una versione a 5 posti, lunga 4,40 metri, e una versione a 7 posti, lunga 4,75 metri. La seconda fila offre tre sedili regolabili individualmente, mentre la terza fila include due sedili estraibili, per un totale di 144 possibili combinazioni di seduta. Pensato per la praticità, l’abitacolo mette a disposizione ben 27 vani portaoggetti e una capacità di carico estensibile fino a 3 metri di profondità, grazie al sedile del passeggero anteriore abbattibile.

Il design del QUBO L è caratterizzato da linee compatte e una gestione intelligente degli spazi, rendendolo il veicolo ideale per famiglie numerose o per chi ama viaggiare in libertà. L’ampio portellone posteriore facilita le operazioni di carico e scarico, mentre soluzioni innovative come il Magic Window e il tetto panoramico Magic Top consentono di accedere rapidamente al vano portaoggetti o di godere di una maggiore luminosità interna.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo modello offre diverse motorizzazioni per soddisfare ogni esigenza. Disponibile con motore Diesel da 100 o 130 CV, anche con cambio automatico, e con un motore benzina da 110 CV, garantisce un’autonomia fino a 900 chilometri con un pieno. Per chi preferisce una soluzione sostenibile, FIAT propone anche una versione elettrica da 136 CV, disponibile per la configurazione a 5 posti.

Il nuovo QUBO L integra anche il sistema Grip Control, progettato per migliorare l’aderenza e la stabilità in diverse condizioni di guida. Regolando la risposta del motore e la trazione, questo sistema consente una maggiore sicurezza su superfici difficili come neve, fango o ghiaia, rendendo il veicolo affidabile su ogni tipo di terreno.

FIAT propone il QUBO L in tre allestimenti distinti: POP, ICON e LA PRIMA. Gli interni e la carrozzeria giocano su tonalità moderne e allegre, con una palette di colori che comprende Bianco Gelato, Nero Cinema, (RED), Verde Foresta e Blu Riviera.

Con un prezzo di lancio previsto al di sotto dei 22.000 euro, il QUBO L sarà disponibile negli showroom italiani da aprile 2026. Un’offerta che mira a rafforzare la presenza di FIAT nel segmento dei veicoli familiari multifunzionali, portando con sé la tradizione del marchio in termini di praticità e design italiano, ma adattandola alle esigenze di mobilità del futuro.