Fiat Topolino: il quadriciclo elettrico più venduto in Italia diventa ancora più conveniente

Fiat Topolino si conferma il quadriciclo elettrico preferito dagli italiani, con 652 immatricolazioni nel solo mese di aprile e 1.641 unità nei primi quattro mesi dell’anno, raggiungendo rispettivamente il 37,2% e il 34,1% del mercato.Questo successo testimonia il crescente desiderio degli italiani di abbracciare una mobilità più sostenibile e agile, soprattutto nei contesti urbani.

Per consolidare la sua posizione di leadership, Fiat ha lanciato un’iniziativa promozionale per il mese di maggio, denominata TOPOBONUS25. Quest’offerta prevede uno sconto di 400€ sul prezzo di listino e una soluzione di leasing a tasso zero per 24 mesi, con un canone mensile a partire da 49€. Una scelta che rende Topolino accessibile come un normale abbonamento mensile ai trasporti pubblici. *Il marchio garantisce anche tempi di consegna ridotti a quattro settimane, permettendo di entrare rapidamente nell’era della mobilità elettrica secondo Fiat.

Lunga solo 2,53 metri, con un’autonomia fino a 75 km e una velocità massima di 45 km/h, Fiat Topolino si rivela perfetta per le sfide della mobilità urbana. *La sua straordinaria maneggevolezza e le dimensioni compatte offrono un’esperienza di guida ottimale, adattandosi alle nuove normative che stabiliscono limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Con accesso e parcheggio gratuiti nelle Zone a Traffico Limitato e nei centri storici, oltre all’esenzione dal bollo auto per i primi cinque anni, Topolino rappresenta una scelta economica e pratica.

I vantaggi non finiscono qui. Con la possibilità di ricarica tramite una normale presa domestica, senza necessità di installazioni aggiuntive, e una straordinaria abitabilità grazie ai sedili disallineati e alla superficie vetrata ampia, Topolino si pone come il veicolo urbano ideale.*I bassi costi di utilizzo e manutenzione completano un quadro che favorisce l’integrazione sostenibile in città.

Fiat Topolino non è solo un mezzo di trasporto, ma un nuovo modo di vivere la città: più sostenibile, più accessibile, più intelligente.* Il suo stile iconico e la semplicità d’uso dimostrano come sia possibile affrontare le sfide della mobilità urbana del futuro adottando soluzioni intelligenti e vantaggiose.