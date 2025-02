Fine settimana sulla neve per celebrare i 10 anni del Lamborghini Polo Storico

Le celebrazioni per il decimo anniversario del Lamborghini Polo Storico sono iniziate in grande stile il 21 e 22 febbraio a St. Moritz, con due giornate dedicate alle vetture storiche e alle iniziative del programma heritage di Sant’Agata Bolognese.

La sera del 21 febbraio, la prestigiosa location del Balthazar Downtown ha ospitato una cena esclusiva, riservata a un selezionato gruppo di collezionisti e clienti del Polo Storico. Il giorno successivo, la Lounge Lamborghini Polo Storico ha accolto clienti e giornalisti internazionali, offrendo un’esperienza unica nel cuore delle Alpi Svizzere.

A catturare l’attenzione degli ospiti per tutto il fine settimana è stata una straordinaria Diablo SE 30, esposta in maniera spettacolare sulla terrazza panoramica del Balthazar Downtown. La vettura, realizzata in colore “Lambo Thirty”, un brillante viola creato appositamente per questa versione speciale, sembrava letteralmente “volare” sopra il suggestivo panorama innevato di St. Moritz.

Dalla terrazza, gli ospiti hanno potuto ammirare anche il lago ghiacciato, dove hanno sfilato altre due leggendarie Lamborghini: la Countach “Pace Car”, utilizzata come vettura di supporto al Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo nel 1981 e nel 1982, e una spettacolare Miura SV, portate a St. Moritz dai loro proprietari per partecipare al concorso d’eleganza “The I.C.E. St. Moritz”.

“A St. Moritz abbiamo dato inizio a un anno di celebrazioni che ci porteranno in alcune delle località più esclusive del mondo, coinvolgendo la nostra community internazionale”, ha dichiarato Alessandro Farmeschi, After Sales Director di Automobili Lamborghini. “È stato significativo ritrovare tra le Alpi i nostri clienti, con cui in questi dieci anni abbiamo collaborato per dar vita a progetti unici, certificato auto straordinarie e valorizzato la storia del nostro marchio.”

Tra le vetture più ammirate del weekend spiccava la Countach LP400S “Pace Car”, utilizzata come Safety Car al Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo nel 1981 e come vettura ufficiale del Directeur de Course nell’edizione successiva. Attualmente in fase di analisi per la certificazione da parte del Polo Storico, questa Countach rappresenta una delle Lamborghini più iconiche mai impiegate in un contesto sportivo.

Ad accompagnarla nella sfilata sul lago ghiacciato, un esemplare di Miura SV rosso, certificato dal Lamborghini Polo Storico nel 2018. Considerata l’ultima evoluzione del modello, la Miura SV è la versione più potente della prima supercar della storia e di Lamborghini, nata nel 1966.

L’eccezionale valore delle vetture storiche Lamborghini è stato riconosciuto anche dal pubblico del concorso d’eleganza. La Miura SV ha infatti conquistato il premio “Hero Below Zero”, assegnato attraverso il voto del pubblico, a conferma del fascino intramontabile di questo capolavoro automobilistico.

Le celebrazioni del decennale del Lamborghini Polo Storico continueranno dal 24 al 27 aprile a Roma, in occasione del Concorso di Anantara. Questo evento, di rilevanza internazionale, sarà dedicato esclusivamente alle automobili storiche italiane e vedrà sfilare alcuni tra i capolavori più iconici della storia dell’automobile.