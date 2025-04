Firestone lancia il nuovo pneumatico invernale Vanhawk 2 Winter EVO

Firestone ha annunciato oggi il lancio del nuovo pneumatico invernale per furgoni, il Firestone Vanhawk 2 Winter EVO, un modello progettato per offrire prestazioni superiori durante la stagione fredda. Con una maggiore resa chilometrica, migliore efficienza energetica e un design ottimizzato anche per veicoli elettrici, il nuovo Vanhawk 2 Winter EVO promette di rivoluzionare il segmento dei pneumatici invernali per furgoni leggeri.

Il Firestone Vanhawk 2 Winter EVO integra la tecnologia ENLITEN di Bridgestone, un innovativo pacchetto tecnologico sviluppato per garantire massima sicurezza, prestazioni eccezionali e maggiore sostenibilità. Questa tecnologia consente al pneumatico di offrire prestazioni avanzate sia su veicoli a motore tradizionale che su veicoli elettrici, rispondendo così alla crescente domanda di soluzioni EV-ready da parte delle flotte e dei proprietari di furgoni.

Rispetto al suo predecessore, il Vanhawk 2 Winter, il nuovo modello offre un chilometraggio superiore del 10% grazie a una mescola migliorata che assicura una maggiore resistenza all’abrasione e a un disegno battistrada progettato per garantire un’usura uniforme. Le prestazioni invernali sono supportate dalle marcature 3PMSF e M+S, che assicurano una trazione e frenata affidabili anche su neve, mentre l’aderenza sul bagnato raggiunge la classe A secondo l’etichettatura UE, con un miglioramento del 10% nella frenata sul bagnato rispetto alla versione precedente.

La mescola del Firestone Vanhawk 2 Winter EVO è stata sviluppata per massimizzare l’aderenza su superfici bagnate, mentre la particolare disposizione dei tasselli e la distribuzione ottimizzata delle lamelle nel disegno del pneumatico migliorano ulteriormente le prestazioni in condizioni climatiche invernali. In termini di efficienza energetica, il nuovo Vanhawk 2 Winter EVO presenta una riduzione della resistenza al rotolamento del 5%, che si traduce in un minor consumo di carburante e in una maggiore autonomia per i veicoli elettrici.

Grazie all’integrazione della tecnologia ENLITEN, il Firestone Vanhawk 2 Winter EVO permette alle flotte di adottare un unico pneumatico indipendentemente dal tipo di motorizzazione, semplificando così la gestione dei veicoli e ottimizzando i costi operativi.

Stefano Sanchini, Vice President Consumer Replacement di Bridgestone EMEA, ha commentato: “L’ultimo nato della famiglia Firestone Vanhawk garantisce la continuità operativa dei proprietari di furgoni e delle flotte durante la stagione invernale. Progettato per essere performante, il nuovo Firestone Vanhawk 2 Winter EVO con tecnologia ENLITEN è pensato per chi richiede ai propri pneumatici invernali resistenza, sicurezza ed efficienza”.

Sviluppato e testato in Italia, il Firestone Vanhawk 2 Winter EVO sarà disponibile in tutta Europa a partire da giugno 2025. La gamma comprenderà 40 misure da 15” a 17”, coprendo il 93% della domanda del mercato dei pneumatici invernali per furgoni. Tra queste, cinque misure saranno dotate di indici di carico maggiorati per rispondere alle esigenze dei veicoli elettrici e dei carichi più elevati, offrendo così una soluzione robusta e versatile per ogni tipo di flotta.