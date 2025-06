Flessibili, pratici, eleganti: gli accessori per Opel Grandland

La Opel Grandland si rinnova, offrendo non solo un design sportivo ed elegante, ma anche un’ampia gamma di accessori pensati per rendere ogni viaggio più comodo e pratico.

Chi desidera arricchire la propria Opel Grandland troverà un’ampia varietà di accessori che spaziano dai portapacchi ai box da tetto, dai ganci di traino ai tappetini di varie qualità. Ogni accessorio è pensato per aumentare il comfort, la sicurezza e la praticità d’uso dell’auto. “Opel sta rendendo il viaggio elettrificato ancora più piacevole con numerosi accessori dedicati alle versioni elettriche, dai cavi di ricarica e adattatori al caricabatterie universale”, si legge nella nota ufficiale.

Per le famiglie che necessitano di ulteriore spazio, la Grandland offre 4,65 metri di lunghezza, 1,93 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza, capaci di ospitare fino a cinque persone e i loro bagagli. La capacità di carico è ulteriormente estensibile grazie ai sedili posteriori ribaltabili e agli innovativi vani portaoggetti come il Pixel Box.

Gli appassionati di ciclismo possono contare su pratici portabiciclette, sia per il tetto che per la parte posteriore del veicolo, facilmente agganciabili e capaci di trasportare fino a tre biciclette. Inoltre, Opel offre un pratico gancio di traino con testa sferica rimovibile per una maggiore versatilità.

Per un interno sempre pulito e ordinato, sono disponibili tappetini in diverse varianti, da quelli in velluto a quelli in gomma, ideali per qualsiasi esigenza climatica o sportiva. Inoltre, le borse per i cavi di ricarica e le soluzioni di ricarica universali garantiscono di poter ricaricare il veicolo elettrico in quasi ogni luogo senza difficoltà.

Infine, le alette parasole sono disponibili per garantire il massimo comfort durante i viaggi più soleggiati. In sintesi, la Opel Grandland si propone come un SUV elegante e versatile, adatto a rispondere alle esigenze di tutti, dai viaggi aziendali alle vacanze in famiglia.