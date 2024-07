Fluo Party 2024: l’evento dell’estate a Mirabilandia

Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia, si prepara ad accogliere la nuova edizione del Fluo Party, l’evento più atteso e luminoso dell’estate! Sabato 31 agosto, a partire dalle ore 21, il parco si trasformerà in una festa fluorescente unica nel suo genere, con luci brillanti e una colonna sonora travolgente fornita dagli speaker e dalla musica di RDS 100% Grandi Successi.

La serata sarà animata da Filippo Ferraro e Francesco Cadente, rispettivamente voce e DJ dell’emittente radiofonica. I due intrattenitori faranno ballare il pubblico con i migliori successi musicali di RDS, distribuendo simpatici gadget e regalando momenti di puro divertimento e evasione. La festa si protrarrà fino a mezzanotte, grazie a un’apertura speciale del Parco, offrendo ai visitatori un’occasione straordinaria per godere delle attrazioni e degli spettacoli di Mirabilandia fino a tarda notte.

Il Fluo Party promette un’esperienza visiva senza pari, grazie all’uso di luci fluorescenti e speciali luci wood che metteranno in risalto le fluorescenze. Per partecipare alla festa e risplendere sotto le luci, è consigliato indossare magliette a tinta unita dai colori chiari o scuri, oltre ad accessori e make-up fluo. All’interno del Parco sarà possibile acquistare bacchette starlight e trucchi fluorescenti per completare il look.

L’evento è incluso nel biglietto di ingresso a Mirabilandia, rendendo il Fluo Party non solo un appuntamento imperdibile per gli amanti del divertimento notturno, ma anche un’opportunità per vivere un’esperienza unica tra le numerose attrazioni del parco.